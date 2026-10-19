Ariana Grande trauert um ihre verstorbene Hündin Coco

Ariana Grande (33) hat ihre Hündin Coco verloren. Auf Instagram machte die Sängerin bekannt, dass das Tier im Alter von 17 Jahren gestorben ist. Der Mischling, vermutlich eine Kreuzung aus Dackel und Schäferhund, lebte über anderthalb Jahrzehnte bei ihr. Entsprechend emotional fiel ihr Nachruf aus. Die Interpretin von "Thank U, Next" schrieb: "Süßeste, großartigste und wunderschönste Coco ... ich bin so stolz auf dich. Danke für deine Liebe und dafür, dass du diesen Planeten mehr als 17 wundervolle Jahre lang mit deiner körperlichen Anwesenheit gesegnet hast."

Wie viel Coco ihr bedeutete, zeigt auch der zweite Teil von Arianas Instagram-Nachricht. Darin würdigte sie, dass die Hündin überall für gute Stimmung gesorgt habe, wo sie auftauchte: "Du machst jeden Ort, an den du gehst, zu einem schöneren Ort. Ich werde dich jeden Tag vermissen und dich immer in meinem Herzen tragen. Ich liebe dich so sehr, süßes Mädchen." Die Worte lassen erahnen, welchen Platz das Tier in ihrem Herzen hatte. Coco war schließlich der erste Schützling aus dem Tierschutz, der bei der Sängerin einzog. Ob am Beginn ihrer Karriere oder heute als Weltstar: Die Hündin war immer dabei.

Für Tiere aus dem Tierschutz setzt sich Ariana schon lange ein. Bereits 2015 erklärte sie in einer Kampagne, warum ihr das Thema so wichtig ist: Ihre Zuneigung zu Tieren habe sie dazu gebracht, für Hunde aus dem Tierheim einzutreten. Hunde seien sanft, liebevoll und schenkten ihre Zuneigung ohne Bedingungen. Zugleich lenkte sie den Blick auf die große Zahl gesunder Hunde und Katzen, die nach Angaben der Organisation ASPCA damals eingeschläfert wurden. Der Gedanke, dass ein liebevolles Tier kein Zuhause findet oder gar sterben muss, nur weil sich niemand für es entscheidet, brach ihr das Herz.

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Instagram / arianagrande Ariana Grande und ihr Hund Coco

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Instagram / arianagrande Coco, der Hund von Ariana Grande

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Getty Images Ariana Grande beim AFI Awards Luncheon im Four Seasons Hotel Los Angeles, 9. Januar 2026