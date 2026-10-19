"Verwöhnt": Aurora Ramazzotti gibt Hatern teilweise recht

Aurora Ramazzotti (29) gibt ihren Hatern überraschend teilweise recht. Im Rahmen ihrer Teilnahme an der italienischen Tanzsendung "Ballando con le stelle" spricht die Tochter von Michelle Hunziker (49) und Eros Ramazzotti (62) offen über Anfeindungen im Netz. Begriffe wie "Snob", "realitätsfern" oder "verwöhntes Mädchen" bekommt sie in den sozialen Medien immer wieder zu lesen. Statt sich pauschal dagegen zu wehren, überraschte sie vor ihrem Tanzpartner Nikita Perotti und dem Fernsehpublikum mit einem offenen Eingeständnis. "Einige Dinge, die mir über mich gesagt werden, entsprechen der Wahrheit", erklärt sie in der Sendung. Dabei nimmt die Moderatorin vor allem ihre finanziell abgesicherte und behütete Kindheit in den Blick. Sie macht deutlich, dass ihr bewusst ist, mit welchen Vorteilen sie aufgewachsen ist. Damit spricht Aurora nicht nur über verletzende Hasskommentare, sondern auch über ihren eigenen Umgang mit den Privilegien, die ihr durch ihre berühmte Familie zuteilwurden.

Wie privilegiert ihr bisheriges Leben verlief, beschreibt Aurora in der Tanzshow mit deutlichen Worten. "Es stimmt, dass ich nicht weiß, was es bedeutet, Hunger zu haben, weil man sich nichts leisten kann", sagt sie bei "Ballando con le stelle". Das Bewusstsein für diese Privilegien habe bei ihr allerdings über Jahre hinweg zu enormer Selbstkritik geführt. "Im Laufe der Jahre war ich sehr streng mit mir selbst, vielleicht weil ich mich irgendwie davon überzeugt hatte, dass das Leben nicht streng genug mit mir gewesen war", gesteht Aurora. Inzwischen versucht sie, sich selbst mit mehr Verständnis zu begegnen. "Ich habe gelernt zu verstehen, dass jeder seinen eigenen Weg hat, jeder hat seine eigene Geschichte", betont sie. Auch tänzerisch läuft es für sie rund. Gemeinsam mit Nikita gewann sie die erste Folge, landete in der zweiten Ausgabe mit 55 Punkten auf Rang vier und holte für ihren Walzer in der dritten Folge 46 reine Jurypunkte.

Hinter Auroras offenen Aussagen steckt ein persönlicher Perspektivwechsel. Ihr Selbstwertgefühl macht Aurora nach eigener Aussage heute nicht mehr von Äußerlichkeiten, beruflichen Erfolgen oder den Meinungen anderer Menschen abhängig. Die entscheidende Anerkennung müsse vielmehr aus ihrem Inneren kommen. Damit distanziert sie sich von der Haltung, wegen ihres behüteten Aufwachsens besonders streng mit sich selbst umgehen zu müssen. Als Tochter der Moderatorin Michelle Hunziker und des Sängers Eros Ramazzotti stand sie schon als Kind im Fokus der Öffentlichkeit. Mit dieser Bekanntheit gingen auch zahlreiche Zuschreibungen einher, die sie bis heute begleiten. Ihre Worte in "Ballando con le stelle" zeigen, wie sie mittlerweile mit diesen Etiketten und ihrer eigenen Familiengeschichte umgeht – nämlich offensiv und ohne den Versuch, ihre Herkunft kleinzureden.

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Getty Images Aurora Ramazzotti bei der EA7 Emporio Armani Milano Cortina 2026 Feier während der Milan Fashion Week

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Imago Aurora Ramazzotti und Nikita Perotti bei "Dancing with the Stars" in den Rai Saxa Rubra Studios in Rom, dritte Show

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Instagram / therealauroragram Eros Ramazzotti, Aurora Ramazzotti und Michelle Hunziker am Strand, Juli 2025