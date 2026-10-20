Mou Naksh zieht nächsten Monat zu seiner Freundin Eileen

Bei Mou Naksh und seiner Freundin Eileen steht der nächste große Schritt an: Die beiden wollen endlich zusammenziehen. Ihre Pläne verrieten sie Promiflash bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt als Paar, den sie im Rahmen von Fame Fighting absolvierten. "Er zieht jetzt erst mal zu mir", erklärte sie. Auch Mou verriet bereits, wann der Einzug stattfinden soll: "Nächsten Monat ist es so weit." Damit endet für das frisch verliebte Duo auch eine Phase, die zuletzt ziemlich an den Nerven gezehrt hat. Bislang führten Mou und Eileen eine Fernbeziehung und mussten mehrere Stunden zurücklegen, um einander zu sehen. Durch den geplanten Umzug fällt diese räumliche Trennung künftig weg. Statt ihre Treffen aufwendig organisieren zu müssen, können der TV-Star und seine Freundin dann deutlich mehr Zeit miteinander verbringen und einen gemeinsamen Alltag aufbauen.

Besonders Mou machte die Entfernung zu schaffen. Gegenüber Promiflash erklärte er, dass er in einer Partnerschaft viel Nähe brauche und die bisherige Situation deshalb nicht immer leicht für ihn gewesen sei. "Wir haben eine Fernbeziehung. Es war echt anstrengend, weil ich bin so anhänglich und ich wollte halt immer da sein, deswegen war es halt schon anstrengend", gab der Realitystar offen zu. Um Zeit mit Eileen zu verbringen, setzte er sich daher regelmäßig ins Auto und nahm eine beachtliche Strecke auf sich. "Vier Stunden musste ich immer fahren, aber es hat sich gelohnt", betonte er im Gespräch mit Promiflash. Mit seinem Einzug bei Eileen gehören diese langen Fahrten schon bald der Vergangenheit an. Statt verabredeter Besuche und Autobahnfahrten wartet auf das Paar künftig ein gemeinsamer Alltag.

Dass Mou wieder vergeben ist, hatte er Ende September zunächst nur angedeutet. Wer die Frau an seiner Seite war, behielt er damals allerdings noch für sich. Wenig später machten Mou und Eileen ihre Liebe schließlich öffentlich. Auf Instagram teilten die beiden mehrere vertraute gemeinsame Aufnahmen und zeigten damit, dass sie ein Paar sind. Eileen ist einigen Reality-TV-Zuschauern bereits aus der vergangenen Staffel der Datingshow Ex on the Beach bekannt. Dort kam sie vor laufenden Kameras Gigi Birofio (27) näher, mit dem sie in der Datingshow flirtete und anbandelte. Inzwischen gehört ihr Herz jedoch Mou. Nach dem Liebesouting und dem ersten gemeinsamen Auftritt steht für Mou und Eileen mit dem für November geplanten Zusammenziehen nun bereits der nächste gemeinsame Meilenstein bevor.

Anzeige Anzeige

Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen

Anzeige Anzeige

Instagram / moumen_kam_naksh Mou, "Temptation Island"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / moumen_kam_naksh Mou Naksh und seine Freundin Eileen