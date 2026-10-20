Dolch-Ansage: Hati Suarez schlägt nach Fame Fighting zurück

Hati Suarez zeigt sich von ihrer kämpferischen Seite! Der Realitystar veröffentlichte auf Instagram gleich mehrere Eindrücke rund um ihr Antreten bei Fame Fighting. Den Auftakt der Bilderstrecke macht ein glamouröser Moment vor Beginn des Kampfes: Hati schreitet über einen nassen Gehweg vor modernen Gebäuden, flankiert von zwei Männern. Alle drei tragen dabei Sonnenbrillen. Anschließend wechselt die Kulisse – erst in den Backstage-Bereich, dann direkt in den Boxring. Dort posiert Hati mit Boxhandschuhen und ist beim sportlichen Schlagabtausch mit ihrer Gegnerin zu sehen. Die passende Botschaft zu den Aufnahmen liefert sie in der Bildunterschrift gleich mit. Aus dem Englischen übersetzt, schreibt sie auf Instagram: "Ja, ihr liegt alle falsch, was mich angeht." Danach folgt ein Dolch-Emoji. Wem genau diese Ansage gilt und auf welche Einschätzungen sie damit reagiert, lässt sie allerdings offen.

Für den Weg zum Event setzte Hati auf einen Look mit viel Wumms: Zu einem grauen Oversize-Blazer kombinierte sie ein schwarzes Spitzenoberteil, einen kurzen dunklen Rock und schwarze Absatzschuhe. Im Hintergrund sind ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes und herbstlich gefärbte Bäume zu erkennen. Ganz anders präsentiert sie sich im Backstage-Raum: Dort trägt sie ein weißes T-Shirt, schwarz-hellblaue Boxershorts und geflochtene Haare. Mit ausgebreiteten Armen und Boxhandschuhen blickt sie direkt in die Kamera. Ein Schwarz-Weiß-Foto zeigt anschließend, wie sie im Ring mit einem Handschuh nach ihrer Gegnerin schlägt. Auf einer weiteren Aufnahme steht der Realitystar im hell beleuchteten Ring auf den Seilen und breitet die Arme aus. Kameraleute, weitere Anwesende und das Publikum umringen währenddessen die Kampffläche.

Bekannt wurde Hati vor allem durch Reality-TV – mit der Bilderreihe zeigt sie ihren Followern nun eine deutlich sportlichere Facette abseits ihrer üblichen öffentlichen Auftritte. Die Schnappschüsse zeigen verschiedene Momente ihres Tages: den schicken Weg zum Event, die Vorbereitung hinter den Kulissen, die direkte Kampfszene und schließlich den Auftritt vor dem Publikum im Ring. Zu ihrer knappen Bildunterschrift setzt Hati außerdem ein Dolch-Emoji, das den kämpferischen Ton des Posts zusätzlich aufgreift. Weitere Erklärungen liefert sie jedoch nicht. So bleibt unklar, weshalb sie betont, andere Menschen würden mit ihrer Einschätzung über sie falschliegen. In den Aufnahmen präsentiert sie sich jedenfalls sowohl im glamourösen Look als auch mit Boxhandschuhen im Ring.

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez und Nelly Noire bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 4 im Atlantic Hotel Essen

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Imago Hati Suarez bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting 2026 im Atlantic Hotel Essen