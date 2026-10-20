Blutgerinnsel in der Lunge: NFL-Zwangspause für Jalen Hurts

Für Jalen Hurts (28) ist die NFL-Saison vorzeitig vorbei. Bei dem Quarterback der Philadelphia Eagles wurden weitere Blutgerinnsel in der Lunge festgestellt, wie ESPN-Reporter Adam Schefter am Montag berichtete. Ein Vertreter des Footballprofis erklärte demnach, dass Jalen zur Behandlung Blutverdünner einnehmen müsse und vorerst auf jegliche sportliche Aktivität verzichten solle. Damit steht fest, dass der Spielmacher seinem Team in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Für die Eagles ist der Ausfall ihres Quarterbacks ein schwerer Rückschlag. Wann Hurts wieder ins Training einsteigen kann, ist bislang unklar.

Erste Anzeichen für den Ausfall gab es bereits am Wochenende. Die Philadelphia Eagles setzten ihren Quarterback auf die Verletztenliste, nachdem Ärzte zunächst ein oberflächliches Blutgerinnsel in seiner Wade entdeckt hatten. Weitere Untersuchungen brachten anschließend einen deutlich ernsteren Befund: Auch in der Lunge des Footballprofis wurden Blutgerinnsel festgestellt. Die notwendige Behandlung mit Blutverdünnern schließt eine Rückkehr auf das Spielfeld in dieser Saison aus. Unter diesen Medikamenten wäre das Verletzungsrisiko bei einem Kontaktsport wie Football zu hoch, da es bei Stößen oder Zusammenprallen zu schweren Blutungen kommen kann. Ein Comeback des 28-Jährigen in der laufenden Spielzeit ist damit ausgeschlossen. Wie lange die Behandlung dauern wird, ist bislang nicht bekannt.

Jalen gehört seit Jahren zu den wichtigsten Spielern der Philadelphia Eagles und führte seine Mannschaft dieses Jahr sogar zum Super Bowl. Sein Ausfall kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt: Das Team steht derzeit bei zwei Siegen und vier Niederlagen. Zudem fallen bereits mehrere weitere Leistungsträger verletzungsbedingt aus. Wie es um Jalens Gesundheitszustand steht, wie lange er Blutverdünner einnehmen muss und wann er möglicherweise wieder auf den Platz zurückkehren kann, ist bislang nicht bekannt. Weder die Eagles noch der Quarterback selbst haben sich ausführlich zu den medizinischen Befunden geäußert.

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Getty Images Jalen Hurts, NFL-Spieler, 2024

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Getty Images Jalen Hurts und Saquon Barkley beim Spiel der Philadelphia Eagles gegen die L.A. Rams, Januar 2025

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Getty Images Jalen Hurts und Jason Kelce, November 2022