Promi-BB-Nina hat erst mal keine Lust auf Reality-TV-Shows

Nach ihrem Auszug bei Promi Big Brother überrascht Nina Bridney (23) mit einer eher zurückhaltenden Bilanz. Im Interview mit Promiflash klingt die Streamerin nicht so, als würde sie am liebsten direkt ins nächste Realityformat einziehen. Ob sie nach ihren ersten Erfahrungen im Fernsehen überhaupt noch Lust auf weitere Shows hat, weiß sie selbst noch nicht so genau. "Ich weiß es nicht. Stand heute würde ich sagen, dass es erst einmal reicht", erklärte sie offen. Vorerst scheint Nina also eine Pause von weiteren TV-Auftritten in Betracht zu ziehen. Ganz abschreiben möchte sie Reality-TV aber offenbar nicht: Eine endgültige Entscheidung hat sie noch nicht getroffen.

Dass ihre aktuelle Zurückhaltung nicht von Dauer sein muss, kann Nina selbst gut nachvollziehen. "Aber ich glaube, in einer Woche sieht das schon wieder etwas anders aus", erklärte sie gegenüber Promiflash. Die Zeit im Container scheint die Streamerin erst einmal für sich verarbeiten zu müssen. "Man muss das Ganze erst einmal verarbeiten. In ein paar Wochen kann sich das schon wieder anders anfühlen. Ich glaube, das ist ganz normal", sagte sie weiter. Ob Nina künftig bei einem weiteren Realityformat mitmacht, bleibt also offen. Vorerst will sie die Erlebnisse der vergangenen Wochen sacken lassen, bevor sie über neue TV-Projekte entscheidet.

Bevor Nina, die einen Künstlernamen als Nachnamen trägt, ins Reality-TV einstieg, kannte man sie vor allem durch ihre Aktivitäten in den sozialen Medien und als Streamerin. Mit "Promi Big Brother" wagte sie sich erstmals in ein TV-Format dieser Art. Im Gegensatz zu Teilnehmern, die schon zahlreiche Realityshows absolviert haben, fehlt ihr noch die Erfahrung mit anderen Produktionen. Umso weniger möchte Nina sich jetzt schon auf weitere Auftritte festlegen. Ob sie nach einer Auszeit doch wieder vor die Kameras zurückkehrt, lässt sie offen. Erst einmal will sie offenbar abwarten, wie sie mit etwas Abstand auf ihre Zeit im Container blickt.

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Instagram / ninabridney Nina Bridney, Streamerin

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Joyn Nina Bridney, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

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Imago Nina Bridney beim PROMI BIG BROTHER REVEAL EVENT 2026 im Capitol Theater Düsseldorf