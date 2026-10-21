So reich soll Supermodel Cindy Crawford (60) heute sein

Cindy Crawford (60) gehört nach mehr als vier Jahrzehnten im Geschäft zu den reichsten Supermodels der Welt. Das gemeinsame Vermögen der 60-Jährigen und ihres Ehemanns Rande Gerber (64) wird aktuell auf über 350 Millionen Euro geschätzt. Forbes schätzte allein Cindys Besitz im August 2021 auf etwa 200 Millionen Euro. Den Grundstein dafür legte sie schon in den 1980er-Jahren: Damals entwickelte sich die US-Amerikanerin zu einem international gefragten Model und arbeitete für einige der größten Namen der Mode- und Werbewelt. Bei Laufstegjobs und Fototerminen blieb es jedoch nicht. Mit den Jahren kamen immer mehr Einnahmequellen dazu: lukrative Werbedeals, eigene Unternehmen und Immobiliengeschäfte, die dem Paar hohe Gewinne einbrachten. Heute gehören unter anderem Kosmetik und Möbel zu ihrem Geschäftsimperium.

Begonnen hatte alles, als Cindy schon als Teenagerin vor der Kamera stand. Nach ihrem Umzug nach New York wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Modebranche und zierte zahlreiche bedeutende Magazincover. Zu ihren großen Auftraggebern und Werbepartnern zählten unter anderem Revlon, Versace, Pepsi und Calvin Klein (83). Nach dem Ende ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit Revlon baute sich das Model weitere geschäftliche Standbeine auf. 2004 gründete sie gemeinsam mit Dr. Jean-Louis Sebagh die Kosmetikmarke Meaningful Beauty, ein Jahr später folgte die Möbelmarke Cindy Crawford Home. Auch Immobilien erwiesen sich für Cindy und Rande als lukrativ: Ein Haus in Malibu erwarben sie für 1,65 Millionen Euro und verkauften es später für 6,687 Millionen Euro. Weitere Immobilien besaßen sie unter anderem in Manhattan, Miami Beach, La Quinta und Beverly Hills. 2020 vergrößerten die beiden ihr Portfolio außerdem um ein Anwesen direkt am Wasser in Miami Beach, das 8,587 Millionen Euro kostete. Das berichtet unter anderem das OK! Magazin.

Privat ist Cindy seit 1998 mit dem Unternehmer Rande verheiratet. Gemeinsam bekamen sie zwei Kinder: Presley Gerber (†27) und Kaia Gerber (25) schlugen später ebenfalls eine Modelkarriere ein. Für einen Werbespot zum Super Bowl 2018 holte die Unternehmerin ihren inzwischen verstorbenen Sohn Presley vor die Kamera und stellte mit ihm ihren berühmten Pepsi-Spot aus dem Jahr 1992 nach. Die gemeinsame Neuauflage hatte für die Laufstegikone eine besondere Bedeutung. "Jetzt meine nächste Generation, Presley, einzubeziehen, verleiht dem Ganzen noch viel mehr ein familiäres Gefühl. Ich hoffe, es gibt den Menschen dieses warme, wohlige Gefühl", erklärte sie damals gegenüber People. Auch den Arbeitstag mit Presley behielt Cindy als stolze Mutter in Erinnerung. "Wir fuhren zusammen zur Arbeit, teilten uns einen Wohnwagen, und als Mutter war ich einfach die stolze Bühnenmama, die am Monitor stand und ihm beim Auftritt zusah", schilderte sie dem Magazin.

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Getty Images Cindy Crawford 2026

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Getty Images Cindy Crawford, Supermodel

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Getty Images Cindy Crawford und Rande Gerber im Juni 2018