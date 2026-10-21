"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marco bestätigt neue Liebe

Bei Marco hat sich im Liebesleben etwas Gravierendes verändert: Der Realitystar, der durch Hochzeit auf den ersten Blick bekannt wurde, hat nach der Scheidung von seinem TV-Ehemann Marc einen neuen Partner an seiner Seite. Gegenüber Promiflash bestätigt er jetzt erstmals offiziell, dass er wieder vergeben ist. Zuvor hatte er im Netz bereits durchblicken lassen, dass da jemand Neues sein könnte – nun macht er sein Liebesglück komplett öffentlich. "Was soll ich sagen? Ich bin einfach unglaublich glücklich! Es hat direkt gefunkt und wir sind seit wenigen Monaten offiziell ein Paar", verrät Marco im Gespräch.

Mit dieser schnellen Wendung hatte er offenbar selbst nicht gerechnet. Nur kurze Zeit nach dem Ende seiner Ehe entwickelte sich die neue Beziehung, die für ihn schon bald eine ganz besondere Bedeutung bekam. "Manchmal passieren die schönsten Dinge genau dann, wenn man gar nicht damit rechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell jemanden treffe, bei dem sich einfach alles so leicht und gleichzeitig so besonders anfühlt", schwärmt er gegenüber Promiflash und fügt hinzu: "Ich genieße diese Zeit gerade einfach in vollen Zügen." Wer der Mann an seiner Seite ist, hält Marco bislang allerdings weitgehend unter Verschluss. Ganz im Verborgenen soll die Romanze aber nicht bleiben. "Ich denke, dass man demnächst sicherlich den einen oder anderen Einblick bekommen wird. Es wird bestimmt auch mal gemeinsame Fotos von uns geben", kündigt er an.

Marco lernte seinen Ex-Mann Marc 2025 in der Kuppelshow "Hochzeit auf den ersten Blick" kennen. Ganz nach dem Konzept des Formats begegneten sich die beiden erstmals vor dem Traualtar, wo sie sich direkt das Jawort gaben. Zu einer dauerhaften Beziehung führte das TV-Experiment allerdings nicht. "Heute ist mit der Scheidung ein Kapitel offiziell zu Ende gegangen", verkündete Marco kürzlich auf Instagram. Trotz des gescheiterten Experiments blickte Marco ohne Reue auf die gemeinsame Zeit zurück und richtete seinen Blick stattdessen nach vorn.

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Joyn / Markus Hertrich Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

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Joyn / Markus Hertrich Marc und Marco, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten 2025

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Joyn Marc und Marco beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

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