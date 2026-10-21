Er hat genug: Iris Katzenbergers Partner macht klare Ansage

Nach ihrer Trennung hat Iris Katzenberger (59) eine neue Liebe gefunden – und ihr Partner Kevin macht nun deutlich, wie ernst es ihm mit der Beziehung ist. Auf Instagram wandte sich der 31-Jährige mit einem ausführlichen Statement an seine Follower. Darin reagierte er auf Kritik und Gerüchte, die seiner Ansicht nach nicht der Wahrheit entsprechen. Im Mittelpunkt der Diskussionen steht offenbar der Altersunterschied zwischen ihm und der Reality-TV-Bekanntheit. "Iris ist 59, ich bin 31. Zwischen uns liegen 28 Jahre. Das ist weder ein Geheimnis noch ein Grund, zwei Menschen auf eine Zahl zu reduzieren", stellte Kevin klar. Dass manche ihre Beziehung ungewöhnlich finden oder sogar ablehnen, kann er durchaus nachvollziehen. Für unbegründete Behauptungen hat er jedoch kein Verständnis: "Man darf das ungewöhnlich finden. Man darf anderer Meinung sein. Aber eine Meinung gibt niemandem das Recht, Vermutungen als Tatsachen weiterzutragen."

Nach eigenen Angaben kursieren im Netz nicht nur über Iris, sondern auch über ihn selbst Behauptungen, die schlichtweg falsch seien. Diesen Stimmen wolle er allerdings nicht mehr Aufmerksamkeit schenken als den Menschen, die ihm wirklich wichtig sind. Zugleich machte Kevin auf einen Widerspruch aufmerksam: "Eine bemerkenswerte Ironie bleibt: Gerade diejenigen, die uns angeblich nicht mehr sehen wollen, halten unsere Namen mit erstaunlicher Ausdauer im Gespräch. Sie kommentieren, teilen und sorgen selbst dafür, dass wir sichtbar bleiben. Öffentlichkeitsarbeit, um die niemand gebeten hat." Von seinen bisherigen Aussagen über seine Partnerin rückt Kevin nicht ab. Dabei gehe es ihm jedoch weder darum, zu provozieren, noch darum, irgendjemandem etwas beweisen zu müssen. Auch die zwei Finger, die auf dem gemeinsamen Foto über seinem Kopf zu sehen sind, erklärte er: Dabei handle es sich nicht um eine Kampfansage, sondern um ein Friedenszeichen. Es stehe vielmehr dafür, dass er selbst entscheide, wem er seine Zeit und Aufmerksamkeit schenke.

Die Kritik an Iris' neuer Beziehung war zuletzt deutlich zu spüren. Unter einem Beitrag von Promiflash störten sich zahlreiche Nutzer vor allem daran, wie schnell die Reality-TV-Bekanntheit nach der Trennung von Stefan wieder einen neuen Partner an ihrer Seite hatte. "Ob's diesmal die wahre Liebe ist?", fragte ein User. Ein anderer zeigte sich genervt: "Mein Gott, wie viele Kerle denn noch?" Auch der öffentliche Umgang mit ihrer neuen Liebe sorgte für Diskussionen. "Wollte sie ihn nicht aus der Öffentlichkeit heraushalten?", wunderte sich ein Nutzer in einem Kommentar. Andere zogen sogar Iris' Enkelin Sophia in die Debatte hinein oder spekulierten darüber, ob sie mit ihrer neuen Beziehung ihren Ex-Partnern etwas beweisen wolle. Iris selbst ließ die Vorwürfe nicht unkommentiert und konterte deutlich: "Egal, wie sehr ihr euren ekelhaften Hass verbreitet... Wir sind trotzdem glücklich."

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Instagram / cubarogato Iris Katzenbergers Partner Kevin

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf