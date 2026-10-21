Maurice Dziwak gedenkt seiner verstorbenen Oma am Grab

Ein stiller, sehr persönlicher Moment: Maurice Dziwak (28) lässt seine Instagram-Follower an einem Besuch auf dem Friedhof teilhaben. Das Bild, das er in seiner Story zeigt, ist allerdings kein frisches. Es entstand direkt nach der Zusage für "Promi Big Brother", als er noch nicht wusste, was auf ihn zukommt. Zu sehen ist Maurice im hellgrauen Jogginganzug, mit schwarzer Kappe und weißen Sneakern. Er steht vor dem Grabstein seiner verstorbenen Oma und hält sein Baby auf dem Arm. Inzwischen hat sich alles gedreht, denn der Realitydarsteller ging als Sieger aus der Sendung hervor. Zusammen mit seinen "kleinen Mäusen" stand er nun erneut an derselben Stelle. Seine Botschaft an die Großmutter fiel knapp aus: "Oma, wir haben gewonnen."

Schon vor dem Start der Show und vor seinem Einzug in den TV-Container hatte Maurice sich bei seiner Oma Rückhalt geholt. "Ich bat sie, auf mich aufzupassen und mir Kraft zu geben", schreibt er rückblickend. Dass sie ihn tatsächlich begleitet hat, steht für ihn außer Frage: "Ich weiß, du warst die ganze Zeit bei mir", so der Realitystar. Der zweite Besuch wirkt dadurch wie der Abschluss eines Weges, der am selben Ort begann. Wie wichtig ihm dieser Moment ist, wird an der Art deutlich, wie er ihn teilt. Den Sieg versteht er offenbar nicht als reine Eigenleistung, sondern als etwas, an dem seine Großmutter ihren Anteil hat.

Die Verbindung zwischen Enkel und Großmutter war von Anfang an besonders eng. Einen Großteil seiner Kindheit verbrachte Maurice bei ihr, und diese Jahre haben Spuren hinterlassen. Seine Worte dazu sind eindeutig: "Sie hat mich geprägt und war immer mein Schutzengel." Auch die Bildkomposition passt zu dieser Haltung. Maurice ist nur von der Seite beziehungsweise von hinten zu sehen, ganz ohne Pose. Zwischen den Grabsteinen ragen grüne Baumkronen auf, darüber spannt sich ein wolkenloser, sonniger Himmel. Statt eines großen Auftritts hat er für den Dank an seine Oma bewusst ein ruhiges Setting gewählt.

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026

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Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Tochter, 2026

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Joyn Maurice Dziwak bei "Promi Big Brother" 2026