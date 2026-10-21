Vanessa Mai erhält gestohlene Dokumente per Post zurück

Was für eine Überraschung für Vanessa Mai (34)! Nachdem Unbekannte aus ihrem Auto gleich drei Taschen gestohlen hatten, gibt es nun eine erfreuliche Nachricht: Ein Teil ihrer Habseligkeiten ist wieder aufgetaucht. Neben Wertsachen hatten sich darin auch zahlreiche wichtige Dokumente befunden. In ihrem Podcast "Schön laut", den sie gemeinsam mit Lola Weippert (30) moderiert, erzählt die Sängerin jetzt von der überraschenden Postsendung. Als sie und ihr Ehemann Andreas Ferber spät nach Hause kamen, wartete dort ein Brief von der Deutschen Post aus Marburg auf sie: In dem Umschlag lagen plötzlich ihre gestohlenen Kreditkarten, Reisepässe, der Führerschein und die Versicherungskarten.

"Das ist so eine krasse Wendung", zeigt sich Vanessa in einem Instagram-Clip zur Podcastfolge verblüfft. Wer die Dokumente bei der Post abgegeben hat und wie sie ausgerechnet in Marburg landeten, ist für die Sängerin bislang ein Rätsel. Eine Vermutung hat sie dennoch: Möglicherweise hätten die Diebe die Taschen nach Wertsachen durchsucht, diese behalten oder weiterverkauft und die für sie nutzlosen Dokumente anschließend entsorgt. "Und irgendjemand hat es gefunden und hat es dann wahrscheinlich zur Post oder was weiß ich wo hingebracht", mutmaßt Vanessa. Wer hinter der Rücksendung steckt, bleibt also vorerst offen.

Bereits zuvor hatte Vanessa im Podcast "Schön laut" ausführlich von dem schockierenden Vorfall während ihrer laufenden Tour berichtet. Die Diebe hatten neben den wichtigen Unterlagen unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro, Touroutfits, ihre Make-up-Tasche und weitere persönliche Gegenstände mitgenommen. Wie sehr sie der Verlust mitgenommen hatte, machte sie bereits gegenüber Lola deutlich: "Das fühlt sich so eklig an, dass die das alles haben", sagte die Sängerin in der Folge. Dass nun zumindest ein Teil ihrer Habseligkeiten wieder aufgetaucht ist, dürfte für Vanessa also eine große Erleichterung sein.

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Getty Images Vanessa Mai, Musikerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

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Instagram / lolaweippert Vanessa Mai und Lola Weippert, Juli 2026