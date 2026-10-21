Wussten die Kandidaten von "#CoupleChallenge – Halloween"?

Bei "#CoupleChallenge" gibt es in diesem Jahr erstmals eine Halloween-Edition – und die Teilnehmer wurden davon offenbar nicht überrascht. Jerry Menges (31) verriet in einem Interview mit Promiflash, dass die Kandidaten bereits vor den Dreharbeiten über die geplante Grusel-Variante der Show informiert waren. Auch seine eigene Einteilung zusammen mit Teampartner Chris kam für den Realitystar nicht überraschend, da die Produktion sie im Vorfeld entsprechend eingeplant hatte. Für den Teilnehmer war diese Entscheidung keineswegs ärgerlich, sondern sorgte im Gegenteil für große Freude. Denn für ihn bedeutet die Teilnahme an der Sonderausgabe vor allem eines: Die Tür für einen Auftritt in der klassischen Variante des Formats bleibt weiterhin offen.

Wie genau er auf die Nachricht reagierte, schilderte Jerry ganz offen. "Wir wussten, dass es die normale und die Halloween-Edition gibt. Uns wurde gesagt, wir wären für die Halloween-Edition auch geplant", erklärte er. Und weiter: "Von meiner Seite aus war ich auch tatsächlich glücklicher darüber, in die Edition gekommen zu sein, weil dann kann man die andere auch noch machen." Der Realitystar machte damit deutlich, dass das Konzept mit den zwei verschiedenen Versionen kein Geheimnis für die Teilnehmer war. Auch über seine eigene Platzierung im Halloween-Spezial wusste er bereits frühzeitig Bescheid. Von einer kurzfristigen Überraschung vor den Kameras konnte also keine Rede sein – für ihn und Chris waren die Pläne von Anfang an transparent.

Jerry und Chris sind Reality-TV-Fans aus der siebten Staffel von Are You The One? ein Begriff. Bei "#CoupleChallenge – Halloween" treten sie als eines von insgesamt sechs Zweierteams an. Im sächsischen Camp treffen sie auf hochkarätige Reality-Konkurrenz: Mit dabei sind unter anderem Umut Tekin (29) und Lena Maria Goldstein, das Duo aus Giuliana Farfalla (30) und Valencia Stöhr sowie Rafi Rachek (36) an der Seite von Sam Dylan (35). Ergänzt wird die prominente Runde durch das Zwillingspaar Vanessa und Jenny Grassl (25) sowie durch Patricia Blanco (55) und Jasmin Herren (47). Die Sonderausgabe ist am 9. Oktober 2026 bei RTL+ gestartet. Für die Duos geht es dabei um ein Preisgeld von bis zu 66.600 Euro, das sich die Teams in verschiedenen Prüfungen erkämpfen müssen.

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RTL ZWEI Jerry Menges und Chris Kugathasan bei "#CoupleChallenge – Halloween Edition"

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RTLZWEI Patricia Blanco und Jasmin Herren, "#CoupleChallenge – Halloween Edition"-Kandidatinnen

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RTLZWEI Rafi Rachek und Sam Dylan, "#CoupleChallenge Halloween Edition"-Kandidaten