Überglücklich: Romina Palms Hazel kann Küsschen verteilen

Bei Romina Palm (27) gab es einen besonders innigen Familienmoment zu sehen. In ihrer Instagram-Story teilte das Model eine kurze Aufnahme aus dem heimischen Bett – und darin steht ihre kleine Tochter Hazel im Mittelpunkt. Das blonde Mädchen krabbelt zwischen ihrer Mama und ihrem Papa umher und wendet sich dabei abwechselnd beiden Elternteilen zu. Der Grund: Hazel hat offenbar gelernt, Küsschen zu geben, und überrascht ihre Eltern prompt damit. Mit einem breiten Lächeln schaut der Social-Media-Star ihrer Tochter zu und wirkt dabei sichtlich gerührt. Auch Hazels Vater genießt die innige Aufmerksamkeit seines Kindes. Worte braucht die kleine Familie in diesem Augenblick offenbar nicht. Statt eines Gesprächs stehen die Küsschen und die glücklichen Reaktionen der Eltern im Mittelpunkt des Clips.

Dass es sich dabei nicht um einen einmaligen Zufall handelt, machte Romina in einer Einblendung zu dem Video deutlich. Schon seit dem Vorabend verteile die Kleine fleißig ihre Küsschen. "Seit gestern Abend und es ist so verdammt süß! Hazel hat einfach Küssi gelernt", schrieb sie zu den Aufnahmen in ihrer Instagram-Story. Gesprochen wird in dem Clip nicht. Dadurch richtet sich die gesamte Aufmerksamkeit auf Hazel, die neugierig zwischen ihren Eltern hin und her krabbelt und immer wieder deren Nähe sucht. Romina beobachtet jede Bewegung des Mädchens und kann ihr glückliches Lächeln kaum verbergen. Die gerührten Blicke von Mama und Papa zeigen ebenfalls, wie sehr sie sich über diesen kleinen Meilenstein freuen. Hazel selbst scheint währenddessen ganz in ihrer neu entdeckten Art der Zuneigung aufzugehen.

Mit der Aufnahme gewährt Romina ihrer Community einen persönlichen Einblick in einen ruhigen Morgen mit ihrer kleinen Familie. Die entspannte Umgebung mit heller Bettwäsche, einem beigefarbenen Bettrahmen und durchscheinenden Vorhängen unterstreicht dabei die vertraute Stimmung zwischen Romina, Hazel und dem Vater der Kleinen. Besonders das Zusammenspiel der drei macht die Szene so persönlich: Hazel sucht abwechselnd die Nähe ihrer Mama und ihres Papas, während beide ihren neuen Entwicklungsschritt gemeinsam verfolgen. So ist nicht nur zu sehen, wie Hazel ihre Küsschen verteilt, sondern auch, wie bewegt ihre Eltern darauf reagieren. Besonders die spontanen Reaktionen machen deutlich, wie viel Freude Hazels neue Fähigkeit ihren Eltern bereitet.

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Imago Romina Palm bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast, Berlin, 07.10.2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm in ihrer Parodie, Juli 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026