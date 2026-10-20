Travis Barker liebte Kourtney Kardashian lange vor Beziehung

Travis Barker (50) hat verraten, dass er schon lange Gefühle für Kourtney Kardashian (47) hatte, bevor aus der engen Freundschaft tatsächlich eine Beziehung wurde. Im Podcast "The Magnificent Others" von Billy Corgan erzählte der Blink-182-Schlagzeuger, dass die beiden bereits seit Jahren mehr füreinander empfunden hätten – ohne zu wissen, ob aus ihnen jemals ein Paar werden würde. Freunde hätten Kourtney immer wieder auf eine mögliche Romanze mit ihm angesprochen, und auch bei ihm sei das Thema regelmäßig aufgekommen. "Wir wollten beide, dass es passiert, und wir wussten: Falls es passiert, hätten wir wahrscheinlich beide keine Wahl. Wir würden einfach von all dem überwältigt werden und uns unsterblich verlieben. Und genau das taten wir", gab der Musiker in dem Gespräch zu.

Die lange Freundschaft trug in den Augen des Musikers zu einer besonders stabilen Basis ihrer Partnerschaft bei. "Ich liebte sie bereits als Freundin... Ich liebte sie jahrelang. Sie war jemand, der immer eine Freundin war, an die ich immer dachte. Ich dachte immer: 'Oh mein Gott'", gestand er im Podcast. Schon Anfang des Jahres hatte er gegenüber People erzählt, dass ihn die Liebe ausgerechnet in einem Moment erwischte, in dem er nicht damit rechnete. "Es passierte, als ich es am wenigsten erwartete – bumm, da wird man einfach von einer Fülle an Liebe von jemandem getroffen", beschrieb er es dem Magazin.

Den endgültigen Anstoß für die Romanze gab offenbar eine Textnachricht. Travis hatte einem gemeinsamen Freund ein paar Datingtipps gegeben, woraufhin Kourtney ihn schriftlich fragte, warum er ihr nicht auch beibringe, sich beim Dating zurechtzufinden. An seine Reaktion erinnerte sich der Schlagzeuger gegenüber The Times so: "Ich dachte: 'Oh mein Gott.' Und ich hatte Angst, weil ich dachte: 'Ich darf das nicht vermasseln, ich darf das nicht vermasseln.'" Doch es ging alles gut. 2022 heirateten sie, im November 2023 kam ihr gemeinsamer Sohn Rocky zur Welt. In ihre Patchworkfamilie brachten beide zudem Kinder aus früheren Beziehungen mit: Travis ist Vater von Landon und Alabama und sieht Atiana als Stieftochter an. Kourtney hat mit Scott Disick (43) die Kinder Mason, Penelope und Reign.

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Getty Images / Neilson Barnard Travis Barker und Kourtney Kardashian

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker im Oktober 2024

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Imago Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2022