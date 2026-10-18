Hochzeit mit Christian: Darum sagt Romina nichts zur Planung

Seit April 2025 sind Romina Palm (27) und Christian Wolf (31) verlobt, doch wann die beiden tatsächlich vor den Traualtar treten, ist offenbar noch immer völlig offen. In einer Instagram-Fragerunde ging das Model nun darauf ein, warum es rund um das Thema seit Längerem so still geworden ist: Es gebe schlicht nichts zu berichten, da konkrete Entwicklungen bei der Planung aktuell nicht anstehen. Die Influencerin betonte, dass sie ihre Community grundsätzlich gerne an solchen Momenten teilhaben lasse, weshalb ausbleibende Updates keineswegs als bewusste Heimlichtuerei zu verstehen seien. Es liegen schlicht und einfach keine neuen Informationen vor, die sie mit ihrer Anhängerschaft teilen könnte. Damit räumte sie gleich mehrere Spekulationen aus dem Weg.

Dass die geplante Trauung ihre Follower beschäftigt, ist Romina durchaus bewusst, weshalb entsprechende Nachrichten zu den absoluten Klassikern in ihren Fragerunden gehören. "Ich weiß, euch interessiert das Thema gaaaaanz dolle, es ist jede Fragerunde mit die meist gestellte Frage und ich verstehe es absolut, weil wir euch daran teilhaben lassen! Euer Recht.", schrieb das Model auf Instagram und schob direkt hinterher: "Aber ich kann euch da keine Updates geben, weil es keine gibt." Mit der Ansage, dass die Fans bei Neuigkeiten informiert werden, dämpfte sie vorerst alle Hoffnungen auf baldige Details oder gar ein konkretes Hochzeitsdatum.

Abseits der Hochzeitsfrage verbindet Romina und ihren Partner längst mehr als nur der funkelnde Verlobungsring am Finger. Die beiden haben inzwischen eine gemeinsame Tochter namens Hazel. Immer wieder gewähren die stolzen Eltern ihrer Community emotionale Einblicke in ihr neues Leben, was das öffentliche Interesse an ihren nächsten gemeinsamen Meilensteinen natürlich noch einmal ordentlich anheizt. Ob die lang ersehnte Trauung noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird oder doch plötzlich ganz schnell konkret wird, ließ Romina am Ende völlig offen.

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026