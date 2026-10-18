Diese Werte möchte Romina Palm ihrer Tochter Hazel mitgeben

Romina Palm (27) ist seit über einem Jahr Mutter und hat ganz genaue Vorstellungen davon, welche Werte sie ihrer Tochter Hazel mit auf den Weg geben will. Am Rande der About You Opera verriet die Influencerin gegenüber Promiflash, welche Eigenschaften sie ihrem Nachwuchs besonders gerne mit auf den Weg geben möchte. Dabei sind ihr vor allem zwei Dinge wichtig: Selbstbewusstsein und Mitgefühl. "Ich will, dass meine Tochter selbstbewusst wird. Ich will, dass meine Tochter sehr viel Empathie hat und ich möchte, dass sie durchs Leben geht und denkt: Ich bin die Stärkste und Coolste", erklärte sie im Gespräch. Hazel soll also mit einem starken Rückgrat und einem gesunden Selbstwertgefühl aufwachsen – und gleichzeitig ein offenes Herz für andere Menschen behalten. Für das Model ist das offenbar die wichtigste Aufgabe, die es als Mutter zu erfüllen hat.

Im selben Interview verriet Romina außerdem, was sie am Muttersein ganz persönlich am meisten erfüllt. Für sie liegt der größte Reiz darin, einen Menschen auf seinem Weg zu begleiten und ihm Raum für die eigene Entwicklung zu lassen. "Das Schönste am Mamasein ist, dass du einem Lebewesen die Chance geben kannst, sich selbst zu finden, sich zu entwickeln, stark und groß zu werden. Und das kannst du mitgeben. Du kannst deinem Lebewesen Sachen mitgeben und es quasi formen und aus dem etwas ganz Stark machen", schilderte sie gegenüber Promiflash. Für Romina steht als Mutter vor allem im Vordergrund, ihrer Tochter wichtige Werte zu vermitteln und sie auf ihrem Weg zu begleiten. Dabei möchte sie ihr helfen, Schritt für Schritt selbstbewusster zu werden und ihre eigenen Stärken zu erkennen.

Vor wenigen Wochen hatte Romina schon einmal ganz offen darüber gesprochen, wie schwer ihr der Start ins Mamaleben gefallen ist. In einer Instagram-Story sagte sie: "Ich traue mich das fast nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, ob man das öffentlich so ehrlich sagen darf ... Die erste Zeit als Mama hat mich überfordert." Trotz der großen Liebe zu Hazel seien da auch Zweifel gewesen. "Ich habe Hazel über alles geliebt und mich gleichzeitig gefragt: Wird es irgendwann leichter? Es war eine komplette Lebensumstellung. Neue Verantwortung, neue Routinen und so viele Gefühle gleichzeitig", erklärte sie damals.

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, November 2025

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Instagram / rominapalm Romina Palm, Influencerin

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel