Ab jetzt ein Redhead: Romina Palm zeigt ihre neue Haarfarbe

Da schaut man einmal nicht hin – und schon ist Romina Palm (27) kaum wiederzuerkennen! Die Influencerin hat ihrer Mähne kurzerhand einen neuen Anstrich verpasst und zeigt das Ergebnis des Friseurbesuchs jetzt auf Instagram. Statt hellbraun leuchten ihre Haare nun passend zum Herbst kupferrot. Die Social-Media-Bekanntheit präsentiert ihrer Community die Verwandlung in einem Vorher-Nachher-Video – und macht keinen Hehl daraus, wie gewöhnungsbedürftig der Wechsel selbst für sie ist. "Es ist wirklich krass", betont Romina. Ganz neu ist der Farbton für sie allerdings nicht: Schon vor einigen Jahren setzte sie auf Rot. "Romi 2022 Comeback?", fragt sie deshalb augenzwinkernd in die Runde. Damals griff sie jedoch noch deutlich tiefer in den Farbtopf – die Haare waren seinerzeit knallrot statt kupfern. Ein kleiner Unterschied, der aber für einen ganz anderen Gesamteindruck sorgt.

Einen begeisterten Unterstützer für den neuen Style gibt es in jedem Fall schon: Rominas Verlobter Christian Wolf (31) zeigt sich auf Instagram absolut hin und weg von dem Makeover. "Ha, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Ich finde, das sieht richtig gut aus", schwärmt Christian über die Verwandlung. Die frisch gebackene Kupferträgerin benötigt hingegen noch etwas Eingewöhnungszeit für die neue Optik. "Ja, ich bin es wirklich. Wer hat sich erschrocken? Also ich jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke", gesteht sie ehrlich. Bei ihren Fans stößt das Mähnen-Update derweil auf große Begeisterung: In den Kommentaren regnet es Komplimente für die leuchtenden Haare. Dank des vielen Zuspruchs dürfte der anfängliche Schreck vor dem Spiegelbild rasch vergessen sein.

Vor ihrem jüngsten Friseurbesuch war Romina in Sachen Haarfarbe deutlich zurückhaltender unterwegs und präsentierte sich mit sanften hellbraunen Locken. Diese Farbwahl hatte für sie eine besondere Bedeutung, schließlich verstand sie den Ton als liebevolle Hommage an ihre Tochter Hazel. Nun schlägt das Model farblich wieder neue Wege ein, was zu ihrer ohnehin bekannten Experimentierfreude passt – auf ihrem Kopf wechselten sich im Laufe der Zeit schließlich schon Knallrot, Braun und Kupfer ab. Auf dem Weg zum neuen Look stand ihr Christian liebevoll zur Seite, wie Romina betont. Das Paar gibt seinen Followern regelmäßig Einblicke in sein gemeinsames Leben und scheut sich dabei auch nicht vor überraschenden Veränderungen beim Styling.

Anzeige Anzeige

rominapalm Romina Palm im Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Imago Romina Palm und Christian Wolf bei der ABOUT YOU Opera Modenschau in Berlin am 07.10.2026

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel

Anzeige