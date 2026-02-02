Reba McEntire verrät: So geht es Kelly Clarkson & ihren Kids

Bei den Grammy Awards in Los Angeles hat Reba McEntire verraten, wie es Kelly Clarkson (43) und ihren beiden Kindern nach dem Tod von Ex-Mann Brandon Blackstock (†48) geht. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erzählte Reba (70), dass sich Kelly und die gemeinsamen Kinder River und Remy nach den dramatischen Ereignissen des vergangenen Jahres als Familie gegenseitig stützen. "Alle halten durch", erklärte sie. Brandon, der im August 2025 im Alter von 48 Jahren an einer aggressiven Form von Hautkrebs starb, war nicht nur Kellys Ex-Mann, sondern auch Rebas Stiefsohn und bis zu seinem tragischen Tod ein wichtiger Teil des Familienlebens.

Reba, die Brandon als Sohn bezeichnete, würdigte ihn mit persönlichen Worten: "Wir vermissen Brandon so sehr. Er war so viel Leben, Freude, Liebe", sagte sie. Sie erzählte, dass die Familie in einem großen Chat verbunden bleibt, in dem sie über ihn sprechen, Geschichten teilen und gemeinsam lachen. Auch Kelly und die Kinder seien Teil dieses Netzes, betonte sie. Brandon hatte drei Jahre gegen Krebs gekämpft und verstarb an einem malignen Melanom. Krampfanfälle wurden im Totenschein als mitursächlich aufgeführt. Während Reba auf der Bühne ihren neuen Song "Trailblazer" im bewegenden In-Memoriam-Teil performte, erschien auch ein Tribut an Brandon auf der Leinwand. Im weiteren Verlauf ehrten Stars wie Post Malone (30), Slash (60), Duff McKagan und Andrew Watt (35) mit "War Pigs" die Legende Ozzy Osbourne (†76), außerdem traten Lauryn Hill (50), Raphael Saadiq, Anthony Hamilton, Leon Thomas und Jon Batiste (39) auf.

Kelly selbst hatte in den vergangenen Wochen mehrfach durchblicken lassen, wie sehr sie den Fokus auf ihre Rolle als Mutter legt. Die Sängerin verbringt viel Zeit mit River und Remy, sucht Nähe und kleine Rituale im Alltag, um den Kindern in der schweren Phase ein Gefühl von Geborgenheit zu geben. Besonders abends spielt sich das Familienleben oft im gemeinsamen Bett ab. "In letzter Zeit war einfach sehr viel los in unserer Familie, und deshalb erlaube ich meinen Kindern gerade oft, bei mir zu schlafen", verriet die Sängerin backstage im Q&A der "Kelly Clarkson Show". Kelly schafft den Kindern somit einen vertrauten Rückzugsort, an dem viel gekuschelt und geredet wird. Auch für Kelly, die sich nach der Trennung von Brandon und seinem späteren Tod immer wieder neu als Alleinerziehende sortieren musste, sind diese ruhigen Momente mit ihren Kindern ein wichtiger Gegenpol zu all dem Trubel rund um Musik, TV-Show und öffentliche Auftritte. Sowohl Kelly als auch Reba sorgen dafür, dass River und Remy mit vielen Erinnerungen an ihren Vater aufwachsen, die von der gesamten Familie behutsam bewahrt und immer wieder geteilt werden.

Getty Images Kelly Clarkson und Reba McEntire bei den Academy of Country Music Awards

Getty Images Narvel Blackstock, Reba McEntire, Kelly Clarkson und Brandon Blackstock, 2015

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarkson mit Familie 2025