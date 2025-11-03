Brandon Blackstocks Ex-Stiefmama erinnert an gemeinsame Zeit

Reba McEntire findet in einem neuen Gespräch mit People bewegende Worte für ihren verstorbenen Stiefsohn Brandon Blackstock (†48). Die Country-Ikone erinnert daran, wie früh Brandon in ihr Leben trat und wie eng sie ihm verbunden blieb. Sie nennt die Beziehung "kostbar" und schildert, wie sein Humor die Familie durch viele Jahre trug. Der Ex-Mann von Kelly Clarkson (43) starb am 7. August im Alter von 48 Jahren. Reba, die ehemals mit Brandons Vater Narvel Blackstock verheiratet war, blickt dabei auf gemeinsame Jahrzehnte und unzählige Erinnerungen zurück, die sie bis heute prägen und die sie nun öffentlich teilt.

Im Interview beschreibt Reba Brandon als Schelm, der mit Streichen für Gelächter sorgte: "Er war so lustig und liebte es, Streiche zu spielen", verrät sie. Eine Szene bleibt ihr besonders im Kopf: In den Räumen von Starstruck in Nashville versteckte er sich einmal hinter einer Säule, um eine Mitarbeiterin zu erschrecken. "Brandon fehlt uns schmerzlich, wirklich schmerzlich, mit seinem Schalk und seiner Lebensfreude. Er brachte allen Freude, die ihn trafen, und wir werden ihn nie vergessen", betont sie gegenüber People.

Bereits kurz nach Brandons Tod hatte Reba auf Instagram bewegende Worte über ihn geteilt. Sie schrieb damals: "Sein Kampf ist vorbei und er befindet sich nun in Gottes Gegenwart in ewigem Frieden. Es gibt niemanden wie ihn, und ich bin dankbar für die Zeit, die wir zusammen hatten." Die Sängerin betonte außerdem, wie wichtig Brandon für die Familie war und dass seine Erinnerung immer weiterleben werde.

Instagram / reba Reba McEntire und Brandon Blackstock

Getty Images Reba McEntire bei den 60. Academy of Country Music Awards in Frisco, Texas

Instagram / reba Brandon Blackstock und Reba McEntire