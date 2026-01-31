Flugzeugabsturz: Dolly Parton brachte Reba McEntire zurück

Reba McEntire (70) erinnert sich an eine der schmerzhaftesten Phasen ihres Lebens, die im Jahr 1991 ihren Höhepunkt fand. Acht Mitglieder ihrer Band sowie die beiden Piloten kamen bei einem Flugzeugabsturz in San Diego ums Leben, kurz nachdem sie ein gemeinsames Konzert gegeben hatten. Reba selbst war nicht an Bord, da sie mit einem späteren Flug abreisen wollte. Dennoch hinterließ die Tragödie eine tiefe Wunde in ihrem Leben, wie sie in einem Interview mit dem Magazin Garden & Gun erzählte. "Es war wirklich schwer für mich, wieder auf die Bühne zurückzukehren", teilte die Sängerin mit. Unterstützung kam von Freunden wie Vince Gill, der ihr telefonisch Beistand zusicherte, und Dolly Parton (80), die ihr großzügig ihre eigene Band zur Verfügung stellte. "Es war ein großes Geschenk, wie viele Menschen in dieser schweren Zeit auf mich zukamen", so Reba.

Die Tragödie erschütterte Rebas Leben und brachte sie an einen Punkt, an dem sie überlegte, ob sie überhaupt weitermachen könne. Sie fand jedoch Kraft in ihrem Glauben und ihrer Musik. Nur acht Monate später veröffentlichte sie das Album "For My Broken Heart", mit dem sie ihrer Band ein musikalisches Denkmal setzte. Songs wie "Is There Life Out There" und "The Greatest Man I Never Knew" erinnerten sowohl sie als auch ihre Fans an den Wert des Lebens und die Schönheit der gemeinsamen Zeit. Auch abseits der Bühne durchlief Reba einen Wandel: In jenem Jahr lernte sie Rex Linn kennen. Doch ihre Liebesgeschichte nahm erst 2020 ihren Lauf, nachdem sie in seiner Serie "Young Sheldon" mitspielte, so Fox News.

Privat hat Reba inzwischen ihr Glück gefunden. Sie und Rex sind seit Anfang 2025 verlobt, wie sie bei den Golden Globe Awards bestätigten. Die beiden teilen ihre Liebe zur Schauspielerei, zur Musik und zur Welt der Cowboys. Aber auch humorvolle Auseinandersetzungen gehören zu ihrer Beziehung dazu. "Wir streiten viel, aber wir haben Spaß dabei", verriet sie im Gespräch mit Fox News Digital. Rex beeindruckt Reba vor allem durch sein Talent in der Küche und seine Leidenschaft fürs Leben. Ihre gemeinsame Zeit bezeichnete sie als "perfekte Union" – ein neues Kapitel, das Reba nach den Stürmen ihrer Vergangenheit mit Freude und Dankbarkeit genießen kann.

Getty Images Reba McEntire bei den 60. Academy of Country Music Awards in Frisco, Texas

Instagram / reba Reba McEntire und Dolly Parton verbindet eine lange Freundschaft

Getty Images Reba McEntire und ihr Partner Rex Linn 2025