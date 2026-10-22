Tanja Szewczenkos Keller steht kurz vor Umzug unter Wasser

Wenige Wochen vor dem geplanten Umzug mit ihrer Familie nach Rumänien musste Tanja Szewczenko (49) einen folgenschweren Zwischenfall verkraften. Die ehemalige Eiskunstläuferin hatte am Mittwoch vergessen, den Wasserschlauch am Pool abzudrehen. Mit fatalen Konsequenzen: Kurz darauf war der gesamte Keller ihres Hauses knöcheltief überflutet. Betroffen waren auch zahlreiche bereits gepackte Umzugskartons, darunter die Erinnerungskiste von Tochter Jona und selbst gemalte Bilder der Zwillinge Leo und Luis. Damit nicht genug: Im Keller fiel zusätzlich der Strom aus. Ein Bekannter, der mit einer Pumpe zu Hilfe eilen wollte, stürzte auf der rutschigen Treppe und wurde zweimal ohnmächtig, sodass Tanja den Rettungsdienst alarmieren musste. Auf Instagram fasste sie das Chaos so zusammen: "Ein vergessener Wasserschlauch. Ein überfluteter Keller. Stromausfall. Und ein Krankenwagen vor der Tür... Der absolute Supergau!"

Während ihr Mann Norman Jeschke von München aus einen Pooltechniker organisierte, versuchten Tanjas 85-jähriger Großvater Klaus, ihre Schwiegermutter und die Kinder vor Ort, das Wasser einzudämmen. Sie retteten durchnässte Gegenstände und breiteten diese zum Trocknen aus. Auch ein Helfer war gestürzt, kam aber offenbar glimpflich davon: Wie Tanja berichtete, hatte er sich glücklicherweise nichts gebrochen. Der Pooltechniker ließ später Wasser aus dem Schwimmbecken ab, damit die Fluten aus den Kellerräumen dorthin zurückgepumpt werden konnten. Obwohl sie im siebten Monat schwanger ist, packte die Sportlerin gemeinsam mit ihren Schwiegereltern mit an und schaltete nach eigener Aussage in den "Funktionsmodus". Weil sie den Schlauch selbst nicht abgestellt hatte, plagen die sonst sehr organisierte Mutter große Schuldgefühle: "Das war selten dämlich." Nach dem Vorfall sei sie so müde und erschöpft gewesen, dass sie nicht einmal richtig weinen konnte – zumal wegen des nahenden Umzugs die Zeit drängt.

In wenigen Wochen steht für Tanja Szewczenko, ihren Mann Norman Jeschke und die drei Kinder Jona, Leo und Luis der nächste große Schritt bevor: Die Familie möchte ihren neuen Lebensmittelpunkt im westrumänischen Timișoara aufbauen. In der Vergangenheit lebten sie bereits an verschiedenen Orten, darunter Köln, Bremen und Dubai. Die Metropole am Persischen Golf soll der Familie auch nach dem Umzug als Zweitwohnsitz und persönlicher Kraftort erhalten bleiben. Parallel zum Umzugsstress steht bei dem Paar ein weiteres großes Ereignis an: Tanja und Norman erwarten ihr viertes Kind. Die Schwangerschaft hatte sie im September auf Instagram öffentlich gemacht. Vor wenigen Tagen lüfteten die beiden dann bei einer Gender-Reveal-Party das Geheimnis um das Geschlecht des Nachwuchses: Jona, Leo und Luis bekommen einen weiteren Bruder.

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Imago Tanja Szewczenko bei der Aufzeichnung der MDR-rbb-Talkshow "Riverboat" in Berlin

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, ehemalige Eiskunstläuferin

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Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko, TV-Darstellerin