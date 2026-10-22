Skyline TV tot: Zarbex enthüllt die letzten schweren Wochen

Der plötzliche Tod von Adam Wolke, bekannt als Skyline TV, hat eine tiefe Lücke in die deutsche Streamingszene gerissen und Fans wie Wegbegleiter fassungslos zurückgelassen. "Ich weiß nicht, wo ich mit meinen Gefühlen hin soll", berichtete nun sein enger Kollege Zarbex (28) in einem emotionalen Twitch-Stream, bevor er die dramatischen Ereignisse der vergangenen Wochen zusammenfasste. Er gibt zu, dass einige Vertraute bereits seit längerer Zeit wussten, wie kritisch es um Adams Gesundheit stand, doch nach außen hin bewusst versuchten, den Schein zu wahren: "Wir haben unser Bestes getan, dass nichts irgendwie an die Öffentlichkeit kommt. Dass die Dinge in Ruhe geregelt werden können", so der Social-Media-Star unter Tränen.

So habe sein engster Kreis die schwere Zeit gemeinsam durchgestanden – darauf vorbereitet gewesen sei aber niemand. Um in Ruhe Abschied nehmen zu können, hielten die Freunde den Zustand des 36-Jährigen, der an den Folgen eines geplatzten Hirnaneurismas verstarb, komplett geheim. In der Aufnahme spricht Zarbex völlig offen über seine eigene Hilflosigkeit und die schwere Bürde, den Schmerz hinter einer fröhlichen Fassade zu verbergen. Trotz intensiven Hoffens und Bangens bis zur letzten Stunde musste der Kreis am Ende die traurige Gewissheit akzeptieren. "Das Leben ist so unfair. Ich habe so gehofft, dass er das schafft, aber jetzt ist er weg. Wir dürfen ihn niemals vergessen", so Zarbex. Neben ihm und Knossi (40) waren auch Streamerin Verena Ullrich sowie engste Freunde bis zum Schluss an seiner Seite, um ihn auf seinem letzten Weg zu begleiten.

In der Szene galt Adam als unbestrittener Pionier des deutschen IRL-Streamings, der seine Zuschauer mit seinem Kanal SkylineTV LIVE auf unzählige Reisen mitnahm und hinter den Kulissen mit Größen wie Trymacs (32), UnsympathischTV und MontanaBlack (38) kooperierte. Zarbex blickt voller Dankbarkeit auf gemeinsame Touren und Erlebnisse zurück, die ihn und den Verstorbenen über Jahre hinweg zusammengeschweißt hatten. Knossi und Verena richten nun einen dringenden Appell an Fans und Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Hinterbliebenen in dieser schweren Zeit zu respektieren. Die Erinnerung an den Streaming-Wegbereiter wird in der Community und bei seinen treuen Weggefährten unvergessen bleiben.

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Imago Adam Wolke (Skyline TV) beim Joyn-Live-Event "Der große Kick" in der Lanxess-Arena, Köln, 29.12.2022

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Instagram / zarbex Zarbex, Streamer

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https://www.instagram.com/p/C3noa9Pt8V3/?img_index=6 Adam Wolke (SkylineTV) und Sascha Hellinger (UnsympathischTV) im Februar 2024