Überglücklich: Ursula Karven ist erstmals Oma geworden

Bei Ursula Karven (62) gibt es derzeit allen Grund zum Feiern: Die Schauspielerin ist mit 62 Jahren zum ersten Mal Großmutter geworden. Ihr Sohn Christopher Veres und dessen Ehefrau Anna Mila Guyenz haben eine Tochter bekommen, die den Namen Grace trägt. Am Rande der Vienna Awards bestätigte die Schauspielerin ihr neues Familienglück gegenüber Gala mit wenigen, aber eindeutigen Worten. Sie erklärte stolz: "Ich bin schon Oma." Das kleine Mädchen soll bereits am vergangenen Wochenende das Licht der Welt erblickt haben. Zwar hielt sich die frischgebackene Großmutter bei dem Event ansonsten bedeckt, was ihren neuen Alltag als Oma angeht, doch ihre Lebensfreude ließ sich an diesem Abend nicht übersehen.

Der Anlass für Ursulas Reise nach Österreich war aber nicht nur ihr neues Omaglück: Bei der Veranstaltung wurde die 62-Jährige mit dem "Female Empowerment of the Year Award" geehrt. Auf dem roten Teppich hielt sich die Preisträgerin mit Details zwar vornehm zurück, doch dafür sorgte Laudatorin Barbara Becker (59) auf der Bühne für Klarheit. Vor versammeltem Publikum enthüllte Barbara schmunzelnd, dass es sich beim Nachwuchs um ein kleines Mädchen handelt, das auf den Namen Grace hört und kurz vor dem Event geboren wurde. Ursula nahm den charmanten Einwurf ihrer Wegbegleiterin gelassen und gestand: "Mein Glück kann ich schon mal teilen." Alle weiteren Einzelheiten zum Zustand von Mutter und Kind blieben jedoch ihr privates Geheimnis – die Schauspielerin lenkte den Fokus rasch wieder auf ihre Auszeichnung.

Christopher und Anna Mila sind seit Anfang des Jahres verheiratet: Im Februar 2026 hatten sich die beiden nach knapp zwei Jahren Beziehung standesamtlich in Berlin das Jawort gegeben. Bereits während der Schwangerschaft hatte Ursula keinen Hehl aus ihrer Vorfreude auf die neue Rolle gemacht und schwärmte gegenüber Bild: "Ich freue mich wie verrückt!" Ergänzend fügte sie hinzu, dass alle aus dem Häuschen vor Freude seien. Auch ihr Ex-Mann James Veres, der Vater von Christopher, konnte den Nachwuchs kaum erwarten. Der US-Filmproduzent fand gegenüber der Zeitung zudem lobende Worte für seine Schwiegertochter und betonte, dass Anna die perfekte Frau für Christopher sei. Die junge Mutter wurde im Alter von 14 Jahren von einem Fotografen entdeckt und arbeitet heute als international gefragtes Model.

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Getty Images Ursula Karven bei den Green Awards 2024 im Rahmen des Greentech Festival in Berlin

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Getty Images Anna Mila Guyenz, Schwiegertochter von Ursula Karven, beim Champions Wear Boss Event in New York City, 2018

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Instagram / annamilaofficial Ursula Karven mit ihren Söhnen Liam und Christopher Veres und Schwiegertochter Anna Mila Guyenz

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