"Unfassbare Schmerzen": Samira Yavuz mit Nova in Notaufnahme

Hinter Samira Yavuz (32) und ihrer Tochter Nova liegt eine aufwühlende Nacht. In einer neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" schildert die Influencerin die Situation: "Nachts ist sie um eins wach geworden. Sie kam zu mir auf die Couch und hat gesagt, sie hat unfassbare Schmerzen in der Ferse." Als Samira sich den Fuß ihrer Tochter genauer ansah, entdeckte sie eine ungewöhnliche runde Stelle – in der Mitte weiß, am Rand gerötet. Sofort kam ihr ein Vorfall in den Sinn, der sich kurz zuvor zu Hause ereignet hatte. Mitten in der Nacht machte die Zweifachmama sich mit ihrer Tochter auf den Weg in die Notaufnahme.

Zuerst hatte die Reality-TV-Bekanntheit vermutet, dass zu enge Schuhe eine Blase verursacht haben könnten. Dann fiel ihr allerdings ein Glasunfall ein, der sich zwei oder drei Tage zuvor in ihrem Zuhause zugetragen hatte. Ein Sektglas war aus dem Schrank gefallen, zunächst auf die Arbeitsplatte und anschließend auf den Boden. Es sei in "Millionen Splitter" zersprungen. "Ich hatte Sorge, dass so ein kleiner Splitter in den Fuß gewandert ist", erklärt Samira im Podcast. In der Notaufnahme kümmerte sich der Bereitschaftsdienst um das Mädchen. Novas Fuß wurde gründlich ausgeleuchtet und untersucht. Am Ende gab es Entwarnung: Ein Splitter wurde nicht gefunden.

Nach dem nächtlichen Krankenhausbesuch bekam Samira im Netz viel Gegenwind. Einige Nutzer kritisierten, dass sie wegen der "Kleinigkeit" überhaupt in die Klinik gefahren war. Die Vorwürfe lässt die Podcasterin nicht auf sich sitzen. Sie betont, dass sie mit ihrem Kind lieber einmal zu oft ins Krankenhaus oder zum Arzt eile, als mögliche Komplikationen zu riskieren. Denn eine Befürchtung sei gewesen, dass ein unentdeckter Splitter im Fuß später zu einer Blutvergiftung führen könnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihrer Tochter Nova, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026