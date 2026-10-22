WWM-Kandidat scheitert an dieser witzigen Fußballfrage

Bei Wer wird Millionär? ist einem Kandidaten jetzt eine Fußballfrage zum Verhängnis geworden. Noah Petrik, Personaler bei der Deutschen Bahn, sollte bei Günther Jauch (70) für 2.000 Euro beantworten, wer seit Juli als Cheftrainer beim 1. FC Union Berlin an der Seitenlinie steht. Zur Auswahl standen Mauro Lustrinelli sowie drei frei erfundene Namen: Igor Spassikowski, Erling Gaudigaard und Jimmy Sexyhexi. Der 26-Jährige zeigte sich diesbezüglich allerdings völlig ahnungslos. "Ich bin noch mal die Fußballtrainer durchgegangen, aber ich habe den Namen gerade nicht im Kopf", gab er offen zu. Sein Telefonjoker riet dann zu Igor Spassikowski. Noah folgte der Empfehlung, obwohl Günther ihn mit den Worten "Es wimmelt ja vor Jokern" noch auf seine weiteren Hilfen aufmerksam machte. Die Antwort war falsch, der Kandidat rutschte auf 500 Euro zurück. Richtig gewesen wäre Mauro Lustrinelli.

Mauro selbst nahm den Patzer und die verschiedenen Antwortmöglichkeiten mit Humor. "Viele Menschen haben mir das gestern Abend geschickt, heute reden alle darüber. Ich finde es lustig, auch die Namensvorschläge. Da sind schöne Ideen dabei", erklärte der Cheftrainer gegenüber Bild. Für den Kandidaten hatte er sogar Verständnis: "Die Frage ist schwer, wenn man sich mit einem Thema gar nicht auskennt. Deshalb lade ich den Kandidaten herzlich ein, ein Spiel bei uns zu schauen und uns ein bisschen kennenzulernen." Auch sein Verein sprang auf den Zug auf. Der Bundesligist teilte bei Instagram einen Screenshot der Quizfrage sowie ein Foto seines Coaches – und entschied sich dabei scherzhaft für den ebenfalls erfundenen Jimmy Sexyhexi. Dazu schrieben die Berliner schlicht: "Antwort: D."

Den Posten bei Union Berlin hatte Mauro im Juli 2026 übernommen. Zuvor hatte der 50-Jährige mit dem FC Thun die Schweizer Meisterschaft gewonnen. In Berlin begann seine Amtszeit jedoch unter schwierigen Bedingungen, aktuell steht der Klub auf Tabellenplatz 17. Zuletzt gab es für den Verein allerdings wieder Grund zum Feiern: Einem 1:0-Erfolg gegen Aufsteiger SV Elversberg folgte ein 0:0 gegen Borussia Dortmund. Bis in die Köpfe aller hat es der Name des Cheftrainers trotzdem noch nicht geschafft, wie der Auftritt von Noah Petrik in der Quizshow zeigte. Der Kandidatist bei der 2.000-Euro-Frage auf 500 Euro zurückgefallen – und teilt damit ein Schicksal, das auch schon andere Kandidaten vor ihm ereilte.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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RTL+ Noah Petrik bei "Wer wird Millionär?", 2026

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Getty Images Mauro Lustrinelli vor dem Bundesligaspiel von Union Berlin gegen Borussia Dortmund, Oktober 2026