Wegen Victoria's Secret: Kylie Jenner erntet harsche Kritik

Megyn Kelly (55) hat scharf gegen Kylie Jenner (29) und deren überraschendes Laufstegdebüt bei der Victoria's Secret Fashion Show ausgeteilt. In der aktuellen Folge von "The Megyn Kelly Show" kritisierte die Podcasterin, dass Kylie bei diesem legendären Event den prestigeträchtigen Fantasy Bra und Engelsflügel präsentieren durfte. Diese besondere Ehre hätte Megyn lieber bei einem langjährig etablierten Supermodel wie Tyra Banks (52), Heidi Klum (53) oder Gisele Bündchen (46) gesehen. Doch bei dieser Kritik hörte es nicht auf. Stattdessen griff sie auch Kylies Erscheinungsbild an und stellte dessen Natürlichkeit infrage. "Mein Gott. Kylie Jenner kam mit den Engelsflügeln und dem Fantasy Bra heraus – und dem Fantasiekörper und -gesicht, denn nichts davon ist echt. Ich meine, nichts davon ist echt", beschwerte sich Megyn.

Die Podcasterin führte Kylie Jenners Äußeres in ihrer Kindheit als Argument an. "Wir haben Kylie Jenner aufwachsen sehen. Tut mir leid, aber sie stand nicht gerade ganz oben auf der Liste der attraktivsten Kardashian-Jenners", behauptete sie. Anschließend äußerte sie sich negativ über Kylies kosmetische Eingriffe. Die Unternehmerin selbst hatte in der Vergangenheit offen über Lipfiller und eine Brustvergrößerung gesprochen. Zum Schluss nahm sie sich noch Familienoberhaupt Kris Jenner (70) vor und unterstellte ihr, ihre jüngste Tochter als Topmodel etablieren zu wollen. Für Megyn gibt es nur ein Supermodel in der Familie: Kendall Jenner (30). "Nur Kendall Jenner ist eines. Sie ist groß. Sie hat kein Körperfett. Sie ist umwerfend", schilderte sie im Podcast.

Kylies Premiere auf dem Victoria's-Secret-Laufsteg war zugleich der große Moment der Show. Der von ihr präsentierte Fantasy Bra soll satte 44 Millionen Euro wert sein und ist mit zahlreichen Diamanten besetzt. Im Mittelpunkt des Schmuckstücks steht ein Diamant mit 75,54 Karat. Zu Jade Thirlwalls (33) Song "Angel of My Dreams" lief Kylie mit riesigen weißen Engelsflügeln und einem transparenten Minirock über den Catwalk. Trotz der harschen Kritik konnte sich Kylie über persönlichen Rückhalt aus ihrem engsten Umfeld freuen. Ihr Partner Timothée Chalamet (30) verfolgte das Debüt aus dem Publikum und jubelte seiner Partnerin während ihres Auftritts zu. Auch Kylies Mutter Kris Jenner und deren Partner Corey Gamble (45) waren mit von der Partie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner auf dem Laufsteg der Victoria's Secret Fashion Show 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Megyn Kelly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Kendall Jenner auf dem roten Teppich der 83. Filmfestspiele von Venedig für "Wild Horse Nine", Venedig, 3. September 2026