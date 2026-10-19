Sekunden: Sie legte kürzesten WWM-Auftritt aller Zeiten hin

Einmal auf dem Ratestuhl von Wer wird Millionär? Platz nehmen und sich Schritt für Schritt zur großen Gewinnsumme vorarbeiten – davon träumen viele Quizfans. Für Tanja Fuß endete dieser Traum allerdings im Rekordtempo. Die damalige Studentin saß 2015 gerade einmal rund 45 Sekunden auf dem Ratestuhl und schied damit schneller aus als jeder andere Kandidat vor ihr, wie Kino.de berichtet. Schon die erste Frage um 50 Euro wurde ihr zum Verhängnis. Ihr Negativrekord zählt heute zu den bittersten Momenten der RTL-Sendung.

Die verhängnisvolle Frage lautete: "Seit jeher haben die meisten …?" Zur Auswahl standen "Dober Männer", "Cocker Spaniels", "Schäfer Hunde" und "Riesen Schnauzer". Die richtige Antwort beruhte auf der einfachen Erkenntnis, dass Schäfer traditionell Hunde besitzen. Tanja entschied sich stattdessen für die Antwort "Riesen Schnauzer" – und schon beim Einloggen zeigte sich Günther Jauch (70) skeptisch. Mitfühlend kündigte der Moderator die schlechte Nachricht an: "Ich kann jetzt nur noch Schrecken verbreiten", sagte er. Als die Auflösung folgte, reagierte Tanja fassungslos und fragte nur: "Ernsthaft?" Günther blieb nichts anderes übrig, als zu bestätigen: "Ja, leider." Damit war der Auftritt der Studentin nach wenigen Augenblicken auch schon wieder vorbei.

Während Kandidaten wie Tanja mit leeren Händen nach Hause gehen, soll Günther laut Medienberichten hohe Summen verdienen. Laut Vermögen-Magazin soll der Moderator pro Folge 125.000 Euro erhalten. Bestätigt ist diese Summe allerdings nicht. Sollte die Zahl stimmen, hätte der Quizmaster die Million demnach bereits nach acht Sendungen verdient. Wie viel tatsächlich auf seinem Konto landet, hält Günther weiterhin unter Verschluss. In der "NDR Talk Show" gab er 2023 jedoch einen Hinweis: Sein Honorar sei seit der letzten Anpassung vor mehr als 20 Jahren "stabil geblieben".

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"