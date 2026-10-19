WWM-Sieg: Leon Windscheid hatte Sorge vor Spott

Elf Jahre ist es her, dass Leon Windscheid bei Wer wird Millionär? den Höchstgewinn abräumte – doch kurz vor dem Triumph gingen ihm ganz andere Gedanken durch den Kopf. In einer aktuellen Folge von Barbara Schönebergers (52) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" erinnert sich der Psychologe an die entscheidende Frage aus dem Jahr 2015: Wie viele Steinchen hat ein klassischer Zauberwürfel? Der damalige Student fürchtete nicht nur, falsch zu antworten, sondern auch den Spott danach. "Und wenn ich es richtig mache, wird es heißen: Die Frage ist viel zu einfach", erklärte er im Podcast seine Gedanken. Am Ende entschied er sich für die Antwort 26, die RTL-Moderator Günther Jauch (70) als richtig bestätigte. Daraufhin brachen sich die Gefühle des Kandidaten Bahn: Er sei "komplett" ausgerastet, packte den Moderator kurzerhand und hob ihn hoch.

Bis zu dieser Entscheidung verging allerdings einige Zeit. Rund eine halbe Stunde lang rechnete der Kandidat, bevor er sich auf die 26 festlegte. Eine Werbepause vor der Auflösung sorgte zusätzlich für maximale Anspannung im Studio. Danach machte Günther es kurz: "Herr Windscheid, ich könnte es ja jetzt spannend machen, aber ich sage es Ihnen einfach. 26 ist richtig!" Über seine spontane Umarmungsaktion kann Leon heute scherzen: "Schlechte Idee, weil er ist deutlich dicker, als er im Fernsehen aussieht." Barbara ergänzte über ihren TV-Kollegen: "Ja, und viel länger auch." Hinter den Kulissen ging es anschließend ganz unspektakulär weiter: Der frischgebackene Gewinner musste seine IBAN auf einem Klemmbrett notieren. Die Million landete erst einige Zeit später auf seinem Konto.

Seine Bewerbung bei der Quizshow sei "einer Schnapsidee aus der WG" entsprungen, erzählt Leon im Podcast. Als Student habe er schlicht Geld gewinnen wollen – angepeilt hatte er ursprünglich lediglich 32.000 Euro. Bei der Vorbereitung ging er trotzdem akribisch vor: Drei Monate lang lernte er nach eigenen Angaben zehn Stunden täglich an sieben Tagen pro Woche. Der Umstand, Millionär zu sein, obwohl das Geld noch gar nicht ausgezahlt war, überforderte ihn zunächst. Als die Summe schließlich auf dem Konto auftauchte, griff er sofort zum Telefon und rief seine Mutter an. Deren Reaktion fiel äußerst bodenständig aus: "Ja, Jung, dann verlier die Karte nicht wieder." Erst in diesem Moment habe er wirklich begriffen, dass sein Sieg ihm gerade eine Million Euro beschert hatte.

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Imago Leon Windscheid bei der Aufzeichnung des "Kölner Treff", 06.02.2025

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Imago Barbara Schöneberger, September 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"