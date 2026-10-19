WWM-Kandidat schockt Günther Jauch mit Morgenurin-Trick

Ungewöhnliche Berufe sorgen bei Wer wird Millionär? immer wieder für Gesprächsstoff – am Montagabend lieferte Schädlingsbekämpfer Claas Derkowski jedoch Einblicke der besonderen Art. Wie Stern berichtet, kam der Kandidat mit Günther Jauch (70) schnell auf die Abwehr von Mardern zu sprechen. Dabei verriet er eine kuriose Methode, die sein früherer Chef angewendet habe: Dieser habe den Mittelstrahl seines Morgenurins aufgefangen, mit Wasser verdünnt und die Mischung anschließend mithilfe einer Sprühflasche auf dem Dachboden verteilt. Auf Nachfrage des Moderators wurde der 45-Jährige noch konkreter: "Kurz ein bisschen laufen lassen und dann erst den Becher drunter. Der Mittelstrahl vom Morgenurin produziert am meisten Geruch." Günther, der kürzlich Sportübungen im Studio machte, zeigte sich sichtlich verblüfft und konterte: "Ich mache diesen Job jetzt hier 27 Jahre, aber am Mittelstrahl vom Morgenurin wäre ich gescheitert."

Damit war das Thema Ungeziefer allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Günther fragte seinen Gast, welche Schädlinge besonders hartnäckig seien – und Claas musste nicht lange überlegen. Bettwanzen seien mittlerweile gegen viele handelsübliche Insektizide resistent, weshalb ihre Bekämpfung mit speziellen Wärmebehandlungen entsprechend zeitaufwendig sei. Anschließend hatte der Kammerjäger noch einen praktischen Tipp für Reisen parat: Im Hotel solle man den Koffer niemals auf dem Boden öffnen und ihn danach den ganzen Tag offen stehen lassen. Bei einem Befall könne sich sonst eine Bettwanze darin einnisten und so mit nach Hause gelangen. Der Moderator gab daraufhin zu, genau das zu tun, weil ihm häufig eine geeignete Ablagefläche fehle. "Das muss ich mir jetzt merken. Da muss ich mich umstellen", kündigte er an.

Im Quiz selbst verlief es für den Kandidaten dann weniger spektakulär. Nachdem er alle Joker aufgebraucht hatte, musste er sich der 32.000-Euro-Frage stellen. Gesucht war die Tragödie, in deren Schlussszene der Titelheld, das Königspaar und Laertes sterben. Da Claas die richtige Antwort "Hamlet" nicht kannte, ging er auf Nummer sicher und stieg mit 16.000 Euro aus. Vor seiner Laufbahn als Schädlingsbekämpfer hatte er nach eigenen Angaben verschiedene Tätigkeiten ausprobiert, bevor er schließlich seinen Traumberuf fand. "Aber das war der Job, wo ich nach zwei Tagen sagen konnte: Das kann ich mir die nächsten 40 Jahre vorstellen", erklärte er. Seine Begeisterung für den Beruf zeigt sich sogar auf seiner Haut: Unter anderem Käfer, eine Kakerlake und eine Ratte ließ er sich tätowieren.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Moderator Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?", 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"