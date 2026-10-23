Krebs: Sarah Kuttner künstlich in die Wechseljahre versetzt

Rund eine Woche nach ihrem öffentlichen Statement zu ihrer Brustkrebsdiagnose gibt Sarah Kuttner (47) ein weiteres sehr persönliches Update. In einem Reel auf Instagram spricht die Moderatorin und Autorin über eine einschneidende Folge ihrer Behandlung: Vor etwa zwei Wochen sei sie künstlich in die Wechseljahre versetzt worden. Was das für ihren Körper bedeutet, bekommt sie derzeit unmittelbar zu spüren – denn aktuell hat sie nach eigener Einschätzung ihre letzte Menstruation. Die üblichen Beschwerden bleiben ihr dabei offenbar nicht erspart. In dem Video erzählt sie, dass sie unter Regelschmerzen leidet. Zugleich macht sie ihren Followern deutlich, wie außergewöhnlich sich dieser Moment für sie anfühlt. "Nun erlebe ich zum allerletzten Mal, nehme ich an, gerade meine Tage", berichtet Sarah. Weshalb die Wechseljahre bei ihr medizinisch eingeleitet wurden und wie lange dieser Zustand anhalten soll, erläutert sie in dem Clip nicht näher.

Trotz der Schmerzen scheint die Situation bei der Moderatorin auch ganz besondere Gefühle auszulösen. "Gleichzeitig bin ich irgendwie geflasht davon, zu wissen, dass das jetzt offiziell das letzte Mal ist", erklärt sie in ihrem Instagram-Video. Denn normalerweise, so Sarah, merke eine Frau erst im Rückblick, wann ihre allerletzte Blutung tatsächlich stattgefunden hat. Diese ungewöhnliche Gewissheit, die sie nun durch die medizinische Behandlung hat, bezeichnet sie kurzerhand als "coole Sache". Zum Abschluss ihres Clips findet die Podcasterin dann noch ein paar augenzwinkernde Worte für sich selbst: "Happy allerletzte Tage for me. Ich werd's genießen." So verbindet die Autorin die belastenden körperlichen Beschwerden mit einem humorvollen Blick auf den besonderen Moment. Weitere Angaben zu möglichen Begleiterscheinungen der künstlich herbeigeführten Wechseljahre macht sie in dem Beitrag nicht.

Öffentlich gemacht hatte Sarah ihre Diagnose eine Woche zuvor in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett". Die Erkrankung war bei einer Frauenkrebsvorsorge entdeckt worden. Nach ihren Angaben befindet sich in ihrer rechten Brust ein ungefähr drei Zentimeter großer Tumor, den sie im Podcast als "mittelgroß, mittelgefährlich" beschrieb. Eine Biopsie und eine Mammografie hat sie bereits hinter sich, weitere medizinische Termine und Operationen stehen noch an. Details zu ihrer kompletten Therapie nannte die Moderatorin bislang nicht. Erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmt, hatte es schon kurz vor ihrem Podcast-Geständnis gegeben: Wenige Tage zuvor hatte Sarah aus gesundheitlichen Gründen mehrere Termine ihrer Lesetour zu ihrem Roman "Mama & Sam" absagen müssen.

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Imago Bei der Aufzeichnung der NDR Talk Show im NDR Fernsehstudio Lokstedt: Sarah Kuttner, Hamburg, 17.10.2025

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Imago Premiere von "Lieber Kurt" im Zoo Palast: Sarah Kuttner auf dem roten Teppich

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