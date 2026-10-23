Fremde Frau fotografiert ihr Haus: Leyla Heiter ist entsetzt

Leyla Heiter (30) hat auf Mallorca offenbar ungebetenen Besuch bekommen – Grund genug, ihrem Ärger am Donnerstagabend in ihrer Instagram-Story Luft zu machen. Vor dem Haus, das die Promi Big Brother-Siegerin von 2024 gemeinsam mit ihrem Ehemann Mike Heiter (34) gekauft hat, soll eine fremde Frau aufgetaucht sein. Mit Kappe und Sonnenbrille habe sie das Grundstück inspiziert und dabei unter anderem die Klingel, den Briefkasten und die Immobilie fotografiert. Leyla und Mike waren zu diesem Zeitpunkt in Deutschland, planten aber bereits für den nächsten Tag einen Rückflug. Dass jemand derart in ihre Privatsphäre eingreift, will die Influencerin nicht hinnehmen. "Man geht nicht zu Leuten nach Hause, also vor die Tür, und fotografiert es dort und fängt an, da so rumzustalken", stellte sie in ihrer Story klar.

Ein verpixeltes Bild, das Leyla online zeigte, liefert einen Beweis für den mutmaßlichen Störenfried. Darauf war eine Person mit pinker Kappe, Sonnenbrille und heller Kleidung zu sehen. Für das aus ihrer Sicht tarnende Outfit hatte sie nur ein müdes Lächeln übrig: "Maximal lächerlich", kommentierte sie. Gleichzeitig machte die aus dem Reality-TV bekannte Halb-Tunesierin klar, dass sie und ihr Mann trotz der Entfernung mitbekommen, was rund um ihre Immobilie passiert. An alle, die einen ähnlichen Abstecher planen, richtete sie deshalb eine unmissverständliche Warnung: "Lasst es lieber bleiben so." Darüber hinaus verriet Leyla, dass ihr ein unverpixeltes und sehr detailliertes Foto der Frau vorliege. Auch von einem Mann habe sie Aufnahmen – dieser soll etwas "ganz Mysteriöses" in den Briefkasten geworfen haben. Was genau es damit auf sich hat, benannte sie online nicht.

Beim Kauf ihres Ferienhauses auf der Insel hatten Leyla und Mike besonders auf einen Punkt geachtet: die Sicherheit ihres Dackels Alani. Mehrere Objekte, die dem Paar eigentlich gefielen, kamen deshalb nicht infrage. Der Grund waren die Pinien auf den jeweiligen Grundstücken. Diese Bäume können von Pinien-Prozessionsspinnern befallen sein. Deren giftige Brennhaare können bei Hunden schwere allergische Reaktionen auslösen, die im schlimmsten Fall lebensgefährlich werden können. Letztlich fiel die Entscheidung für ein Grundstück ganz ohne Pinien. Mit nach Mallorca reisen sollte der Vierbeiner trotzdem zunächst nicht: Leyla und Mike, der 2017 durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der Datingshow Love Island bekannt wurde, wollten erst weitere mögliche Gefahrenquellen rund um ihr neues Domizil beseitigen, bevor Alani dort einzieht.

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, März 2026

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Instagram / mikeheiter Mike und Leyla Heiter haben ein Haus auf Mallorca gekauft

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Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar mit ihrem Dackel Alani