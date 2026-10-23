Meri Brown spricht offen über ihren Kampf mit Agoraphobie

Meri Brown (55) gibt einen sehr privaten Einblick in eine Zeit, in der sie ihr eigenes Zuhause aus Angst kaum noch verlassen konnte. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit KSL News berichtete die Reality-Bekanntheit, dass die Sorge zeitweise so groß gewesen sei, dass sie lieber direkt in den eigenen vier Wänden blieb. Eine offizielle Diagnose habe Meri nie erhalten, dennoch beschreibt sie ihre damaligen Beschwerden selbst als Agoraphobie. Der Weg zurück in einen normalen Alltag sei sehr lang gewesen. Über mehrere Jahre habe sie bewusst daran gearbeitet, ihre Ängste zu überwinden und sich außerhalb ihres geschützten Rückzugsortes wieder sicherer zu fühlen. Schritt für Schritt gewann die TV-Bekanntheit dadurch mehr Bewegungsfreiheit zurück. Heute könne sie ihr Leben wieder wesentlich selbstbestimmter führen und sich freier bewegen.

Als möglichen Auslöser ihrer Angst sieht Meri Brown die starken Belastungen, die ein Leben als Person des öffentlichen Lebens mit sich bringen kann. Seit rund 15 Jahren wird ihr Alltag vom Fernsehen begleitet, was nach ihrer Einschätzung zu den Ängsten beigetragen hat. Agoraphobie ist eine Angststörung, bei der bestimmte Orte oder Situationen bedrohlich wirken können, weil eine Flucht schwierig erscheint oder Hilfe womöglich nicht unmittelbar erreichbar ist. Während einige Betroffene etwa weite Wege meiden, kann für andere bereits das Verlassen des eigenen Zuhauses zur großen Hürde werden.

Zu weiteren belastenden Erfahrungen in Meris Leben gehörten offenbar auch schwierige Erinnerungen aus den frühen Jahren ihrer Ehe. Sie hatte Kody Brown (57) mit 19 Jahren geheiratet und war seine erste Ehefrau. Vor einiger Zeit sprach sie bei "Sister Wives" über Janelle Brown (57), die einst mit ihrem Bruder Adam verheiratet gewesen war und später Teil der Familie wurde. Besonders schmerzhaft: Janelle und Kody wollten ihre spirituelle Hochzeit Anfang 1993 zunächst auf Meris Geburtstag legen. "Entschuldigung? Es ist wichtig", stellte Meri in der Vorschau klar. Sie schilderte außerdem, das Paar habe damals gesagt: "Es ist egal, wir feiern Meris Geburtstag einfach an einem anderen Tag." Erst Kodys Mutter habe eingegriffen. Der Hochzeitstermin sei daraufhin geändert worden.

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Instagram / therealmeribrown Meri Brown, September 2024

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Instagram / therealmeribrown Kody und seine Ex-Frau Meri Brown

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Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown