Eine Liebe, drei Versionen: Wirrwarr bei Iris Katzenberger

Frisch verliebt – und schon mittendrin im Beziehungsdrama: Iris Katzenberger (59) ist seit Kurzem mit Kevin T. liiert, doch das junge Glück bekommt gerade kräftig Gegenwind. Kevins Ex-Freundin Jessica B. erhebt gegenüber BILD schwere Vorwürfe. Die Friseurin erklärt, sie und Kevin seien von Januar 2025 bis zu ihrer Türkei-Reise Anfang Oktober 2026 ein Paar gewesen. In dieser Zeit habe er ihr sogar eine Hochzeit und gemeinsame Kinder in Aussicht gestellt. Anfang Oktober will Jessica ihren Partner dann in einer Instagram-Story von Iris wiedererkannt haben – anhand seiner Hand, seines Rings und seiner Kleidung. Wenig später zeigten sich Iris und Kevin Mitte Oktober gemeinsam auf einer Party in Frankfurt. Iris widerspricht der Schilderung via Instagram deutlich: "Er war seit Mai Single und auch ich war es, als wir zusammenkamen. Wer etwas anderes behauptet, der lügt." Ein langjähriger Freund von Kevin stützt gegenüber BILD diese Version und datiert das Beziehungsende auf April oder Mai. Wann die vorherige Partnerschaft tatsächlich endete und wann die neue Romanze begann, bleibt aufgrund der gegensätzlichen Aussagen offen.

Als Belege für eine bis Oktober andauernde Beziehung verweist Jessica auf WhatsApp-Nachrichten sowie gemeinsame Fotos und Videos aus ihrer Wohnung, mit der Familie und aus dem Urlaub. Das Material liegt BILD nach eigenen Angaben vor. In einer Nachricht soll Kevin geschrieben haben: "Ich will nur dich! Du kannst dich dein Leben lang auf mich verlassen und ich werde dich heiraten." Gegenüber dem Blatt erzählt sie weiter: "Er wollte unbedingt, dass ich schwanger werde. Er wollte, dass wir eine Familie gründen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was davon überhaupt echt war." Auch von einem gemeinsamen Albanienurlaub im Juni erzählt sie. Kevins enger Freund erklärt dagegen, die Reise sei lange vorher gebucht gewesen, Jessicas Mutter sei mitgefahren und Kevin habe dort einen Kumpel besucht – ein romantischer Paarurlaub sei es nicht gewesen. Ende August will Jessica Bilder von Iris in Kevins Chatverlauf entdeckt haben. Er habe bestritten, dass etwas laufe, und ihr noch vor ihrem Türkeiurlaub allein seine Liebe versichert.

Während der Reise sei der Kontakt abgebrochen, ihre Sachen landeten im Keller und die Schlösser der gemeinsamen Wohnung wurden ausgetauscht. Bei ihrer Rückkehr habe Kevin sich im Badezimmer eingeschlossen. Iris' Management wollte sich gegenüber BILD nicht weiter äußern: "Von unserer Seite gibt es hierzu nichts zu sagen. Wie ihr ja bereits mitbekommen habt, ist Iris happy vergeben und wir sehen keinen Anlass, uns hier mit den Ex-Partnern auseinanderzusetzen, und lassen gerne die Vergangenheit ruhen." Kevins Freund zeichnet ein anderes Bild: Der Schlussstrich sei bereits im Frühjahr wegen Eifersucht und ständiger Streitereien gefallen. Danach hätten beide zwar weiter in der Wohnung in Maschen in Seevetal gewohnt, er auf der Couch, Jessica oft bei ihrer Mutter in Hamburg. Auch beim Thema Kinder gehen die Darstellungen auseinander: Jessica behauptet, Kevin habe keinen Kontakt zu seinem elfjährigen Sohn und seiner sechsjährigen Tochter aus vorherigen Beziehungen. Sein Vertrauter versichert das Gegenteil und schwärmt: "Ich habe ihn seit Langem nicht mehr so erholt, entspannt, zufrieden und glücklich gesehen." Jessica weiß nach eigener Aussage weiterhin nicht, wie Iris und Kevin sich kennengelernt haben. Ihre Gefühle seien trotzdem nicht verschwunden. "Ich liebe ihn wahrscheinlich immer noch. Gefühle kann man nicht einfach abstellen", gestand sie.

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger macht ein Q&A im Zug

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Imago Sebastian Franke, David Franke, Daniela Katzenberger, Iris Katzenberger und Lucas Cordalis bei der Franke Party in Mörfelden-Walldorf