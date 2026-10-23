Bill Kaulitz schockiert Tom mit intimen Familienträumen

Wer glaubte, bei den Kaulitz-Zwillingen sei in Sachen Offenheit schon alles gesagt, wurde jetzt eines Besseren belehrt. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" packt Bill Kaulitz (37) ein Geständnis aus, mit dem sein Bruder Tom Kaulitz (37) nicht gerechnet hat. Anlass war eine Fanfrage: Lassen Sexträume über bestimmte Menschen eigentlich auf heimliche Gefühle oder verborgene Wünsche schließen? Der Tokio-Hotel-Sänger überlegte nicht lange und wurde ziemlich konkret. "Ich habe Sex mit Leuten, das darf ich keinem sagen", gab der Sänger zunächst zu – nur um kurz darauf nachzulegen: "Auch mit Familienmitgliedern." Tom traute seinen Ohren kaum und hakte ungläubig nach, ob sein Bruder damit tatsächlich die eigene Verwandtschaft meine. Bill bestätigte das – und schockierte seinen Zwilling damit sichtlich.

Toms Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Zwischen ungläubigem Lachen fand der Musiker im Podcast deutliche Worte: "Was? Das ist ja schrecklich. Um Gottes willen. Du bist ja komplett krank." Bill stellte daraufhin allerdings klar, dass er diese nächtlichen Szenen keineswegs als lustvoll empfinde. Für ihn seien es vielmehr Albträume, denen er sich schlicht nicht entziehen könne. Nach dem Aufwachen sei er teilweise noch völlig verstört. Genau deshalb hält der Sänger es auch für falsch, jeden Traum als Beweis für geheime Sehnsüchte zu lesen. Seiner Ansicht nach verarbeitet das Gehirn nachts einfach die unterschiedlichsten Eindrücke, ohne dass die Bilder etwas über echte Wünsche aussagen. Dieser Einordnung konnte Tom am Ende sogar zustimmen – auch wenn ihm das Geständnis seines Bruders zuvor merklich die Sprache verschlagen hatte.

Intime Themen sind bei den Kaulitz-Zwillingen allerdings kein komplett neues Terrain. Erst kürzlich gewährte auch Tom persönliche Einblicke. In der dritten Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" sprach der Musiker während eines medizinischen Checks offen über das Sexleben in seiner Ehe. Anlass für die Untersuchung war ein geplanter Fünf-Kilometer-Lauf. Zurückhaltung steht in den gemeinsamen Formaten der Zwillinge offenbar nicht auf dem Programm. Ob Podcast oder Kamera – beide reden über Themen, die andere Prominente lieber für sich behalten würden. Dass Bill mit seinen Traumbekenntnissen nun aber ausgerechnet seinen Zwillingsbruder aus der Fassung bringen konnte, dürfte selbst für Kaulitz-Verhältnisse eine neue Dimension sein.

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Imago Georg Listing, Bill Kaulitz, Tom Kaulitz und Gustav Schäfer von Tokio Hotel in Rust, April 2026

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz, Mai 2026