Prinzessin Anne ehrt Queen Elizabeth mit 4-Millionen-Tiara

Im festlichen St George's Hall auf Schloss Windsor bot sich am Abend des 21. Oktober 2026 eine glanzvolle Kulisse für den Empfang des omanischen Staatsoberhaupts Haitham bin Tarik. Neben dem Königspaar sowie dem Thronfolgerpaar erwies auch Prinzessin Anne (76) dem hochkarätigen Gast die Ehre und wählte für das Staatsbankett eine schimmernde Robe aus goldfarbenem Brokat. Zur wahren Attraktion ihres Erscheinungsbildes avancierte jedoch ihre kostbare Tiara mit auffälligen Mäanderelementen. Das diamantbesetzte Diadem, dessen Wert auf bis zu vier Millionen Pfund geschätzt wird, zog alle Blicke auf sich und war der Mittelpunkt ihres festlichen Auftritts. Zugleich fungierte der Familienschmuck als tiefgreifende Ehrerweisung an ihre verstorbene Mutter, Queen Elizabeth II. (†96)

Das Schmuckstück besticht optisch durch ein antikes Muster, Blütenmotive sowie ein dominierendes Juwel im Zentrum, welches sanft von Lorbeerblättern eingerahmt wird. Zur opulenten Kleidung kombinierte die Schwester des britischen Königs erlesene Ohrhänger, ein passendes Collier, lange Handschuhe in Weiß sowie die blaue Schärpe des Royal Victorian Order. Ihre Haare trug sie wie gewohnt in ihrer charakteristischen Hochsteckfrisur. Die feierliche Gala markierte laut Express den Beginn des dreitägigen Staatsbesuchs des Sultans und wurde wegen andauernder Umbauarbeiten im Buckingham Palace nach Windsor verlegt.

Die Ursprünge des Diadems führen zurück zu Annes Großmutter väterlicherseits, Prinzessin Alice von Battenberg, die das Schmuckstück 1947 als Hochzeitspräsent an die spätere Queen übergab. Da der Königin das geometrische Design offenbar eher weniger zusagte und sie bereits imposantere Diademe besaß, reichte sie das Erbstück Ende der 1960er-Jahre an ihre volljährig gewordene Tochter weiter. Seitdem nutzt Anne den Kopfschmuck regelmäßig für offizielle Anlässe und macht ihn zu ihrem persönlichen Markenzeichen. Auch in der nächsten Generation hat das Schmuckstück seinen festen Platz gefunden: Annes Tochter Zara Tindall (45) trug es bei ihrer Hochzeit mit dem ehemaligen englischen Rugbyspieler Mike Tindall (48) im Juli 2011. Auf diese Weise verbindet der funkelnde Blickfang mittlerweile vier Generationen königlicher Frauen miteinander.

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Getty Images Prinzessin Anne und Prinz Richard, Duke of Gloucester, treffen zum Staatsbankett für Sultan Haitham bin Tarik al Said ein, 20. Oktober 2026

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Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

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Getty Images Zara Tindall, Queen Elizabeth II. und Mike Tindall in London