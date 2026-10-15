Mehr Kinder? Katharina Eisenblut bereut Bauch-OP ein wenig

Katharina Eisenblut (32) blickt derzeit mit gemischten Gefühlen auf ihre Bauchdeckenstraffung zurück. Die Sängerin hatte sich zu dem Eingriff entschlossen, weil ihre Familienplanung aus ihrer Sicht abgeschlossen war. Mittlerweile sieht der Realitystar das Thema jedoch anders, wie sie auf Instagram berichtet, und kann sich durchaus vorstellen, noch ein drittes Kind zu bekommen. Deshalb fragt sie sich inzwischen, ob die Operation zum damaligen Zeitpunkt wirklich die richtige Entscheidung war. "Ich habe tatsächlich in den letzten paar Wochen das Gefühl gehabt, dass ich es ein bisschen bereue, dass ich meine Bauchdeckenstraffung jetzt schon gemacht habe", gibt Katharina offen zu. Und weiter: "Weil, keine Ahnung, so ein drittes Baby würde ich mir jetzt schon noch wünschen, um ehrlich zu sein." Vor allem beschäftigt sie aktuell die Frage, ob eine weitere Schwangerschaft nach einem solchen Eingriff überhaupt noch problemlos möglich wäre.

Bevor sie eine endgültige Entscheidung trifft, möchte sich die zweifache Mutter ärztlich beraten lassen. In einem Gespräch mit ihrem behandelnden Arzt will sie mögliche Optionen und damit verbundene Risiken genauer abklären. "Ich weiß nicht, ob das eine blöde Entscheidung war, das jetzt schon machen zu lassen mit der Bauchdeckenstraffung", erklärt sie ihre Gedanken in ihrer Instagram-Story. "Ich glaube, ich werde auf jeden Fall noch mal mit meinem Arzt sprechen und werde mal fragen: Hey, könnte man so an sich noch mal schwanger werden?" Gesundheitliche Folgen möchte sie dabei auf keinen Fall in Kauf nehmen: "Ich habe eigentlich keine Lust, dass das dann am Ende Komplikationen gibt. Und vor allem war das ja auch eine Riesen-OP." Ihrer Einschätzung nach sollte zwischen der Operation und einer möglichen Schwangerschaft mindestens ein Jahr vergehen. "Abwarten. Ich glaube, ein Jahr lang darf man nicht schwanger werden. Ein halbes Jahr hätten wir auf jeden Fall noch", rechnet sie vor.

Die Bauchdeckenstraffung hatte Katharina Anfang Mai in der Dorow Clinic vornehmen lassen. Rund 15.000 Euro kostete sie der Eingriff, der alles andere als eine Kleinigkeit war: Den Ärzten zufolge wurden ganze 14 Zentimeter überschüssige Haut entfernt und ihr Bauchnabel neu geformt. Die Operation hinterließ eine Narbe, die sich über den gesamten Unterbauch von einer Hüfte zur anderen erstreckt. Unmittelbar nach dem Eingriff zeigte sich die Musikerin begeistert von ihrem veränderten Körpergefühl und schwärmte vom Ergebnis. Ihre Zweifel richten sich daher nicht gegen das Resultat selbst, sondern vielmehr gegen den Zeitpunkt, zu dem sie sich für die Operation entschieden hat. Denn mit dem wieder aufgekommenen Kinderwunsch stellt sich für Katharina nun die Frage, ob sie mit der aufwendigen Bauch-OP nicht doch noch ein wenig hätte warten sollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit Partner Dominic Höppner, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut zeigt das Ergebnis ihrer Bauchstraffung