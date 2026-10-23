König Charles schwärmt von William beim glanzvollen Bankett

Beim Staatsbankett für den Sultan von Oman auf Schloss Windsor richtete König Charles III. (77) den Blick auf die nächste Generation der beiden Königshäuser. Wie Hello! berichtet, sprach er vor rund 160 Gästen über seinen ältesten Sohn Prinz William (44) und den omanischen Kronprinzen Sayyid Theyazin bin Haitham Al Said, die gemeinsam als Schirmherren der "Jewel of Arabia Expedition" auftreten. Für Charles steht ihre Zusammenarbeit beispielhaft für die langjährigen Beziehungen zwischen Großbritannien und Oman. Dass diese Verbundenheit auch von den jüngeren Generationen fortgeführt wird, hob der Monarch in seiner Rede ausdrücklich hervor: "Es kann kaum ein schöneres Symbol für Erfolg geben als eine lebendige Beziehung, die von einer Generation an die nächste weitergegeben wird."

In seiner Rede sprach Charles den Sultan direkt an und hob die Bedeutung der bilateralen Beziehungen hervor. "Unsere Verbindungen bedeuten uns sehr viel, und in dieser Hinsicht hat es mich besonders gefreut zu sehen, wie unsere Söhne ... gemeinsame Schirmherren der 'Jewel of Arabia Expedition' wurden", erklärte der König. Die 30-tägige Expedition fand 2024 statt und widmete sich dem Naturerbe sowie der Artenvielfalt Omans. Beim Staatsbankett saßen William und der omanische Kronprinz nebeneinander. Charles trug Teile seiner Ansprache auf Arabisch vor und richtete den Blick zugleich auf die Herausforderungen, denen sich die nächste Generation stellen muss. Angesichts des Klimawandels, der Entwicklung künstlicher Intelligenz und internationaler Konflikte um Ressourcen seien vertrauenswürdige Freunde und verlässliche Verbündete von besonderer Bedeutung. Oman bezeichnete der Monarch als einen der ältesten Verbündeten Großbritanniens. Es sei ein kostbarer Moment, so enge und langjährige Freunde zu diesem besonderen Besuch begrüßen zu dürfen.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Großbritannien und Oman haben eine lange Geschichte. Bereits 1798 unterzeichneten beide Länder einen Vertrag, der als erster seiner Art zwischen Großbritannien und einem arabischen Golfstaat gilt. Auch Charles verbindet eine persönliche Geschichte mit dem Sultanat. In seiner Rede erinnerte er an vier frühere Besuche und berichtete von seinen Versuchen, die Landschaft Omans auf Leinwand festzuhalten. Der Sultan verfügt seinerseits über mindestens zwei Wohnsitze in Großbritannien. Während seines aktuellen Staatsbesuchs übernachtete er allerdings auf Schloss Windsor. Für Mittwoch war die offizielle Verabschiedung durch Charles und Königin Camilla (79) vorgesehen. Mit ihrer gemeinsamen Schirmherrschaft für die "Jewel of Arabia Expedition" führen William und Sayyid Theyazin die jahrhundertealten Beziehungen zwischen ihren Ländern auf persönlicher Ebene fort.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Sultan Haitham bin Tarik, König Charles III. und Königin Camilla vor dem Staatsbankett in Windsor

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Getty Images König Charles III. bei der King's Foundation in Schottland, September 2026