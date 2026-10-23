"Sturm der Liebe"-Star Anna Karolin Berger heiratet heimlich

Bei Anna Karolin Berger und Fabian Hürzeler sollen die Hochzeitsglocken geläutet haben! Laut Bild gaben sich die Schauspielerin und der Trainer von Brighton & Hove Albion während der jüngsten Länderspielpause das Jawort. Dem Paar gelang es offenbar, die Hochzeit vollständig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten – im Vorfeld drangen keinerlei Details zu den Feierlichkeiten nach außen. Besonders überraschend kommt die Nachricht angesichts des noch jungen Liebesglücks: Erst im Sommer hatten Anna und Fabian ihre Beziehung öffentlich gemacht. Bei einem gemeinsamen Urlaub zeigten sie sich damals erstmals als Paar. Nur wenige Monate nach diesem Liebesouting sollen die beiden nun bereits geheiratet haben. Wo die Trauung stattfand, wer dabei war und wie das Paar seinen großen Tag feierte, ist bislang nicht bekannt.

Dass die Hochzeit so lange geheim blieb, ist durchaus bemerkenswert. Schließlich steht Fabian als Trainer eines Premier-League-Klubs regelmäßig im Rampenlicht. Erst durch die Berichterstattung von Bild wurde die mutmaßliche Eheschließung öffentlich bekannt. Auch sportlich läuft es für den 33-Jährigen derzeit erfolgreich: Seine Mannschaft belegt aktuell den dritten Tabellenplatz. Fabian hatte Brighton & Hove Albion im Alter von nur 31 Jahren übernommen und war damit zum jüngsten fest angestellten Cheftrainer in der Geschichte der Premier League geworden. Zuvor hatte er den FC St. Pauli trainiert und sich dort einen Namen gemacht. Sein Privatleben hielt der Fußballcoach hingegen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus – bis die Nachricht von seiner mutmaßlichen Hochzeit nun für Schlagzeilen sorgte.

Laut Bild führt das Paar eine Fernbeziehung zwischen England und Deutschland. Während Fabian aus beruflichen Gründen in Brighton lebt, hat Anna ihren Lebensmittelpunkt in München. Die 34-Jährige ist unter anderem aus der ARD-Serie Sturm der Liebe bekannt. Ihre Beziehung hielten die beiden lange aus der Öffentlichkeit heraus. Erst gemeinsame Aufnahmen aus ihrem Sommerurlaub machten die Liebe öffentlich. Damals teilte Fabian auf Instagram Bilder von einer gemeinsamen Reise nach Mauritius und schrieb dazu: "Die Berge von Mauritius erkunden". Die Fotos zeigten die beiden vertraut miteinander vor der Kulisse der Insel. Weitere Einblicke in ihre Partnerschaft gewährten weder der Fußballtrainer noch die Schauspielerin bislang.

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Imago Anna Karolin Berger bei der Verleihung des Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026 in München

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Imago Fabian Hürzeler und Anna Karolin Berger beim Grand Prix von Österreich in Spielberg

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Instagram / fabian.huerzeler Anna Karolin Berger mit ihrem Freund Fabian Hürzeler, Juni 2026