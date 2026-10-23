Alexander J. Rüdiger und Frank Elstner planen neue TV-Show

Alexander J. Rüdiger hat seinen 57. Geburtstag mit einer Ankündigung verbunden, die aufhorchen lässt: Der österreichische Moderator tüftelt derzeit gemeinsam mit der deutschen Fernsehlegende Frank Elstner (84) an einem neuen TV-Format. Das verriet er gegenüber OE24. Neben ihrer riesigen TV-Erfahrung teilen die beiden auch ein schweres Schicksal: Beide haben Parkinson. Während Rüdiger die Diagnose schon seit elf Jahren hat, lebt auch Frank mit der Nervenkrankheit. Seinen Geburtstag feierte der Moderator übrigens alles andere als gemütlich: Er startete extrem sportlich in sein neues Lebensjahr. Seine Freundin Romana hatte ihn mit der Anmeldung zum "Fit for Brain Run" in Wien überrascht. Trotz seiner Erkrankung stellte er sich im Prater an die Startlinie und absolvierte den Lauf. Von Ruhestand ist bei ihm also derzeit keine Spur – weder privat noch beruflich.

Auf das Projekt mit dem erfahrenen Showmaster freut sich Rüdiger sichtlich. Sollte aus den Plänen tatsächlich eine Sendung werden, wäre das für ihn "mehr als ein Geschenk". Der Plan der beiden TV-Urgesteine: Sie wollen das klassische Fernsehen noch einmal ordentlich aufmischen! Konkrete Details zur Show, zum Sender oder einem Starttermin sind allerdings noch absolute Geheimsache. Nach seinem Zieleinlauf beim Charity-Lauf fand der Moderator gegenüber OE24 deutliche Worte zu seinem Umgang mit der Diagnose: "Nach elf Jahren mit Parkinson interessiert mich weniger, was irgendwann vielleicht nicht mehr gehen könnte. Mich interessiert, was heute geht. Mein Leben muss nicht kleiner werden, nur weil manches schwerer geworden ist. Dass ich an meinem Geburtstag im Prater an einer Startlinie stehen konnte, war für mich tatsächlich ein Geschenk." Wandern und Laufen spielen in seinem Alltag eine große Rolle. Vor dem Start hatte ihn Romana mit den Worten angefeuert: "Du kannst noch laufen. Also rock den Lauf!"

Nach dem sportlichen Teil zog es das Paar in den berühmten Marchfelderhof nach Deutsch-Wagram. Im Falco-Séparée machten es sich Rüdiger und seine Partnerin gemütlich und ließen sich eine Marchfelder Familienplatte für zwei schmecken. Auch Lokalchef Peter Grossmann schaute vorbei, um dem Geburtstagskind persönlich zu gratulieren und gemeinsam anzustoßen. Die Wahl des Lokals war kein Zufall: Lange vor seiner Fernsehkarriere hatte der Moderator dort in seiner Jugend als Kochlehrling unter dem Gastronomen Gerhard Bocek gearbeitet. "Der Marchfelderhof gehört zu meiner eigenen Geschichte. Umso schöner war es, meinen 57er hier mit meiner Herzdame zu feiern", erklärte er. Und weiter: "Dass Romana dafür ausgerechnet ihren Lieblingsplatz bei Falco gewählt hat, hat natürlich perfekt zu 'ROCK ME, 57!' gepasst."

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Collage: Revierfoto, Instagram / alexander.j.ruediger Collage: Frank Elstner und Alexander J. Rüdiger

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Instagram / alexander.j.ruediger Alexander J. Rüdiger beim Fit For Brain Run 2026

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Imago Frank Elstner bei der Europäischen Kulturpreisgala in der Philharmonie Luxemburg, 07.06.2024