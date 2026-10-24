Christina Grass berichtet von zurückgekehrter Schlafstörung

Christina Grass (38) kämpft offenbar erneut mit schlaflosen Nächten. Kürzlich meldete sich der Realitystar um 2:20 Uhr bei ihren Instagram-Followern und gewährte ihnen einen Einblick in ihr dunkles Schlafzimmer. Während Christina wach im Bett lag, lief im Hintergrund der Fernseher. Warum sie zu dieser späten Stunde noch nicht schlafen konnte, erklärte der Realitystar direkt in ihrer Story: "Da haben wir sie endlich seit zwei Tagen wieder - meine Schlafstörungen", schrieb sie zu der Aufnahme und fügte ein genervtes Emoji hinzu. Mit einem knappen "Bravo" kommentierte sie die Situation anschließend sarkastisch. Offenbar sind die nächtlichen Schlafprobleme für Christina nichts Neues. Ihre Formulierung deutet darauf hin, dass sie bereits früher damit zu kämpfen hatte und die Beschwerden nun seit zwei Tagen wieder auftreten.

Wie stark Christina unter den Schlafproblemen leidet, ließ sie offen. Ob sie in den vergangenen beiden Nächten überhaupt nicht einschlafen konnte oder lediglich immer wieder wach wurde, verriet sie nicht. Stattdessen zeigte sie ihren Followern, wie sie die nächtlichen Stunden verbrachte. Auf dem Foto aus ihrem Schlafzimmer war neben dem Bett ein laufender Fernseher zu sehen, auf dem gerade eine Sendung ausgestrahlt wurde. Für eine besondere Atmosphäre sorgten außerdem bunte Lichtpunkte, die wie ein Sternenhimmel in Blau, Lila und Rosa über Wände und Decke verteilt waren. Ob die Beleuchtung Christina beim Einschlafen helfen sollte oder einfach zur Einrichtung gehört, erklärte sie nicht. Trotz der gemütlich wirkenden Umgebung schien an erholsamen Schlaf jedenfalls nicht zu denken zu sein.

Christina ist ihren Followern nicht nur als Model, sondern auch durch verschiedene Auftritte im Reality-TV bekannt. Auf Instagram nimmt sie ihre Community regelmäßig mit durch ihren Alltag. In ihrer nächtlichen Story zeigte sie nun eine weniger schöne Seite ihres Alltags. Was genau ihre Schlafstörungen auslöst, behielt der Realitystar allerdings für sich. Ebenso wenig verriet sie, ob sie bereits versucht hat, etwas gegen die Beschwerden zu unternehmen. Ob Christina in den kommenden Nächten wieder besser zur Ruhe kommt, bleibt damit vorerst offen.

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Imago Christina Grass beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 01.05.2026

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Imago Christina Grass bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026

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Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

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