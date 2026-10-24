"Bin Mutter und Vater": Schießt Yeliz Koc hier gegen Jimi?

Yeliz Koc (32) meldet sich mit nachdenklichen Zeilen bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilte die Reality-TV-Bekanntheit einen Beitrag, in dem sie sich als alleinverantwortlich für Kind, Haushalt und Finanzen beschreibt. "Ich bin Mutter und Vater zugleich. Ich erledige den Einkauf, bezahle die Rechnungen und trage die schweren Taschen allein nach Hause – damit mein Kind keinen Moment auf sich allein gestellt ist", heißt es in dem Repost. Und weiter: "Ich kümmere mich um das Essen, die Miete, schließe abends die Türen und sorge dafür, dass wir uns sicher und geborgen fühlen." Die Mutter der kleinen Snow erst kürzlich im Netz bemängelt, dass sich Jimi Blue Ochsenknecht (34) kaum am Familienleben beteiligt. Namentlich erwähnt Yeliz den Schauspieler in dem Beitrag allerdings nicht.

Der geteilte Text endet mit einem Fazit, das wie ein Schlussstrich klingt: "All das liegt in meinen Händen. Das Leben hat mich gelehrt, dass nicht immer jemand kommt, um die Last mitzutragen oder uns zu retten. Also habe ich aufgehört zu warten." Ob sie damit wirklich gegen den Papa ihrer Tochter schießen wollte, behält die Influencerin für sich. Der Beitrag folgt auf den aktuellen Zoff der beiden Eltern: Erst vor Kurzem feuerte Yeliz heftig gegen Jimi, weil er sich viel zu selten um die kleine Snow kümmere und sie mit dem Alltag komplett allein lasse. Nach einer zwischenzeitlichen Annäherung herrscht zwischen den beiden damit offenbar wieder dicke Luft. Der Schauspieler lebt derzeit in Dubai, während Snow bei ihrer Mutter aufwächst. Das Mädchen kam im Oktober 2021 zur Welt – kurz nachdem sich die Eltern getrennt hatten.

Die Liebe von Yeliz und Jimi hielt von 2020 bis 2021. Ihre spätere Annäherung und der Versuch, als Familie wieder besser zusammenzufinden, wurden in der Doku "Yeliz & Jimi – We Are Family?!" begleitet. Darin war auch weiterer Nachwuchs ein Thema zwischen den beiden: Ein zunächst angedachter Baby-Pakt für ein zweites gemeinsames Kind ist inzwischen allerdings vom Tisch. Stattdessen äußerte die Mutter im Rahmen des Formats einen unkonventionellen Lösungsansatz: Sie schlug vor, Jimi könne für eine alleinstehende Freundin als Samenspender fungieren. Dies hätte ihrer Tochter Snow gleichzeitig ein Geschwisterkind beschert. Es liegen jedoch keine Informationen darüber vor, ob dieses Vorhaben tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde.

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Imago Yeliz Koc beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Sky / B 28 / Stefanie Schumacher Yeliz Koc in der Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!"