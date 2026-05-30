Inneres Chaos: Christina Grass hat sich selbst verloren

Christina Grass (37) lässt ihre Follower aktuell sehr tief in ihr Seelenleben blicken. Die Reality-TV-Bekanntheit spricht in einem Instagram-Video offen darüber, wie es ihr wirklich geht – und das klingt anders, als man von außen vermuten würde. "Das wird jetzt auf jeden Fall eines der ehrlichsten Videos, die ich hier gemacht habe", kündigt sie an. Denn obwohl ihr Leben auf den ersten Blick nach Stabilität aussieht, kämpft sie innerlich mit Chaos und dem Gefühl, sich selbst verloren zu haben.

Die 37-Jährige beschreibt, dass sie nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. "Ich glaube einfach, ich habe mich wirklich zwischen dem Haus, der Arbeit, der Verantwortung und diesem Funktionieren selbst verloren. Einfach lost", erklärt sie in dem Video. Dabei betont Christina, dass ihr Gefühl der Überforderung nicht allein damit zusammenhängt, derzeit keinen Partner an ihrer Seite zu haben. Vielmehr gehe es darum, wie lange sie schon alles alleine trägt. "Man wacht auf, man funktioniert, man arbeitet, man postet, man lacht und abends sitzt du da und denkst dir: Was genau mache ich hier eigentlich gerade?", schildert sie ihren Alltag. Schon kleinste Auslöser würden reichen, um ihr inneres Kartenhaus zum Einsturz zu bringen.

Christina, die gerade Mitte 30 ist, richtet ihr Video auch bewusst an Menschen in ihrem Alter – denn sie glaubt, dass viele von ihnen ähnliche Gedanken kennen. "Vielleicht redet nur keiner ehrlich darüber. Aber ich glaube, viele in unserem Alter fühlen sich gerade einfach so", sagt sie. Die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin hatte in der Vergangenheit bereits immer wieder gezeigt, dass ihr ein direkter Draht zu ihrer Community wichtig ist und sie ihre Fans auch an nachdenklichen Momenten teilhaben lässt.

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Imago Christina Grass bei der Premiere von Staffel 3 der Reality-Show "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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Instagram / christina_grass_ Christina Grass im Oktober 2023

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Imago Christina Grass, Mai 2026