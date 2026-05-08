Kein Dating: So will Christina Grass ihren Traummann treffen

Christina Grass (37) spricht offen über ihr aktuelles Liebesleben – oder besser gesagt dessen Funkstille. Im Gespräch mit Promiflash verrät das Model, dass sich seit der Trennung von ihrem Ex-Partner Marco Cerullo (37) in Sachen Herzklopfen nichts getan hat. "Nee, bei mir gibt's noch gar nichts Neues in Sachen Liebe", stellt Christina klar und macht deutlich, dass sie derzeit keinen Mann an ihrer Seite hat. Statt aktiv zu daten, hat sie allerdings eine ganz genaue Wunschvorstellung davon, wie ihr zukünftiger Traummann in ihr Leben treten soll – und die klingt wie direkt aus einem romantischen Film.

Christina träumt von einem romantischen Zufallsmoment wie aus einem Spielfilm: "Ich find's eigentlich cooler, wenn du irgendwo bist und durch Zufall einfach jemanden kennenlernst. Das wäre am schönsten, das wäre meine Traumvorstellung." Auf die Frage von Promiflash, ob sie sich zum Beispiel vorstelle, im Supermarkt nach demselben Apfel zu greifen und sich dabei in die Augen zu schauen, stimmte das Model zu – und erweiterte das Bild noch: "Ja, oder du gehst irgendwo, keine Ahnung, gehst in einen Golfladen, ins Sportgeschäft, gehst irgendwohin, stehst da und auf einmal so: 'Hi'. Und du denkst dir so: 'Wow'. Ja, sowas hätte ich gern. Das Problem ist, ich habe zu viele Filme gesehen, weißt du, und das ist einfach so ein Haken." Auch Datingshows stehen für sie nicht auf dem Wunschzettel – die Art, wie man sich dort begegnet, sei eben doch eine ganz andere als im echten Leben.

Abseits dieser romantischen Wunschszenerien hat Christina in der Vergangenheit bereits verschiedene Wege ausprobiert, neue Männer kennenzulernen – ob im TV oder online. So war die Reality-TV-Beauty auch schon auf exklusiven Datingplattformen unterwegs, wo sie laut eigener Aussage jedoch eher auf kuriose Anfragen als auf echte Herzensmenschen traf. Nach solchen Erlebnissen wirkt ihr Wunsch nach einem unkomplizierten, spontanen Kennenlernen im Alltag umso verständlicher: Statt großer Show und weiter Reisen setzt sie heute lieber auf kleine Momente im Supermarkt oder Sportladen, bei denen sich aus einem zufälligen Blickkontakt vielleicht doch irgendwann die ganz große Liebe entwickeln könnte.

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Imago Christina Grass beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 01.05.2026

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ActionPress Christina Grass und Marco Cerullo

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Imago Christina Grass bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", März 2026