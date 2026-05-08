Comeback bei Marco und Coco? Christina Grass macht Hoffnung

Beim Bild-Renntag hat sich Christina Grass (37) jetzt gegenüber Promiflash zu ihrem Ex Marco Cerullo (37) geäußert – und dabei für Aufsehen gesorgt. Die Reality-Bekanntheit wurde auf die kürzlich verkündete Trennung von Marco und seiner Freundin Coco angesprochen und verriet, ob sie ein Liebescomeback der beiden für möglich hält. Ihre Antwort überraschte: Ein Revival der Beziehung hält Christina nämlich durchaus für denkbar.

"Würde ich jetzt nicht sagen", meinte Christina auf die Frage, ob ein Comeback ausgeschlossen sei. Die ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin zog dabei sogar Parallelen zu ihrer eigenen Beziehung mit Marco: "So einen Schuss hatte er mit mir am Anfang auch mal. Da hat er ja auch Schluss gemacht und es direkt öffentlich gemacht. Also ist ja so ein kleiner Flashback, bei dem man darüber nachdenkt." Und weiter: "Nur aufgrund von seinen heutigen Zeilen – ich weiß es nicht, ich habe mit ihm nicht gesprochen –, aber klingt ja schon ein bisschen so: 'Na ja, ich weiß nicht. Vielleicht war es doch nicht das Richtige.' Keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Comeback."

Nachdem Marco die Trennung verkündet hatte, meldete er sich nur wenig später noch einmal selbst zu Wort und klang plötzlich deutlich nachdenklicher. In einer Instagram-Story schrieb er: "Manchmal handelt man aus Emotionen heraus und denkt in dem Moment nicht groß nach." Und weiter: "Im Nachhinein merkt man dann, dass nicht alles, was man fühlt, auch wirklich richtig ist." Der Ballermann-Sänger ließ offen, worauf genau er anspielte, doch er ergänzte auch: "Das gehört wohl dazu. Fehler, Gefühle, Gedankenchaos." Bei vielen Fans löste das prompt Spekulationen aus, ob seine Trennungsworte vielleicht doch nicht das letzte Kapitel gewesen sein könnten und ob es für ihn und Coco am Ende noch eine Zukunft geben könnte.

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Imago Christina Grass beim BILD-RENNTAG auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen am 01.05.2026

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Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und seine Freundin, März 2026

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ActionPress Christina Grass und Marco Cerullo