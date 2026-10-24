Neue Klage wirft Jeffrey Epsteins Vertrauten Vertuschung vor

Im Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66) kommt erneut Bewegung in die juristische Aufarbeitung: Der Generalstaatsanwalt von New Mexico, Raúl Torrez, hat am Mittwoch Klage gegen zwei enge Weggefährten des 2019 verstorbenen Unternehmers eingereicht. Betroffen sind dessen früherer Anwalt Darren Indyke und sein ehemaliger Buchhalter Richard Kahn. Wie OK! berichtet, wirft ihnen die Behörde vor, bei der Vertuschung eines mutmaßlichen Rings aus Sexhandel und Ausbeutung geholfen zu haben, der auf Jeffreys Zorro Ranch unweit von Santa Fe betrieben worden sein soll. Pikant: Beide Männer wurden im Testament als gemeinsame Nachlassverwalter eingesetzt. Der Generalstaatsanwalt will nun gerichtlich durchsetzen, dass sie keine weiteren Zahlungen aus dem Vermögen mehr erhalten. Bei der Bekanntgabe der Klage wählte der Generalstaatsanwalt deutliche Worte: "Nichts davon hätte von nur einem Mann allein bewerkstelligt werden können."

Laut der Klageschrift sollen Darren, Richard und weitere Beteiligte die Taten durch ihre administrative Tätigkeit überhaupt erst möglich gemacht haben. Raúl fordert, dass das noch vorhandene Geld den Überlebenden zugutekommt, deren Entschädigung aus dem Nachlass finanziert werden soll. Der Anwalt Daniel Ruzumna weist diese Darstellung mit Nachdruck zurück und betont, der Missbrauch habe an abgeschiedenen Orten und hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Daniel erklärte, dass seinen Klienten niemals vorgeworfen wurde, selbst Taten von Jeffrey beobachtet, von ihnen gewusst oder sie begangen zu haben.

Jeffrey soll sich im August 2019 in einer New Yorker Haftanstalt selbst das Leben genommen haben, während er auf das Hauptverfahren wegen Verschwörung zum Sexhandel sowie Sexhandel mit Minderjährigen vor einem Bundesgericht wartete. In der Folgezeit schalteten etliche Betroffene die Justiz ein und erhoben zivilrechtliche Ansprüche gegen das Millionenerbe, wobei viele von ihnen die Vorfälle auf dem Anwesen im südlich von Santa Fe gelegenen Stanley lokalisierten. Darren und Richard stehen parallel dazu in einem separaten Rechtsstreit unter Druck, da eine anonym geführte Klägerin beide Männer namentlich als Mitschuldige auflistet. Nach Informationen ihres Rechtsbeistands führt seit September 2026 zudem die US-Bundesbehörde FBI eigenständige Ermittlungen gegen das Duo.

Anzeige Anzeige

ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

Anzeige Anzeige

Imago Jeffrey Epstein auf einer Aufnahme aus Ermittlungsakten des US-Justizministeriums

Anzeige Anzeige

U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein und eine unbekannte Frau auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto