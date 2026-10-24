Janet Jackson (60) lässt bei Gala über ihr Alter staunen

Am Donnerstag versammelte sich in Beverly Hills die Prominenz zur "Gala of the Stars" der Organisation Dancers Against Cancer. Die Benefizveranstaltung sammelt Spenden für Tänzer, Choreografen und deren Angehörige, die an Krebs erkrankt sind. Alle Blicke zog dabei Janet Jackson (60) auf sich: Die Sängerin erschien in einem figurbetonten schwarzen Spitzenkleid und sorgte mit ihrem jugendlichen Erscheinungsbild für Staunen – schließlich feierte sie im Mai bereits ihren 60. Geburtstag. Ihr Look wurde durch silbernen Schmuck, streng nach hinten gestylte Haare und ein ausdrucksstarkes Smokey-Eye-Make-up ergänzt, wie Daily Mail berichtet. Neben ihr präsentierten sich zahlreiche weitere Prominente auf dem roten Teppich, darunter Jojo Siwa (23) und Carmen Electra (54). Jojo erschien in Begleitung von Chris Hughes, mit dem sie gemeinsam an der Veranstaltung teilnahm.

Für Janet war der Abend mehr als nur ein Auftritt auf dem roten Teppich: Die Musikerin überreichte Missy Elliott (55) im Rahmen der Veranstaltung den Icon Award der Organisation. Modisch hatten sich auch die übrigen Gäste in Schale geworfen. Jojo entschied sich für ein weißes Spitzenkleid mit langen Ärmeln und spitzem Kragen. Dazu trug sie glitzernde Pumps und goldene Ohrringe. Ihre blonden Haare waren zu einem Dutt hochgesteckt. Carmen Electra präsentierte sich in einem trägerlosen schwarzen Kleid mit durchsichtigem Korsagenoberteil. Tori Spelling (53) entschied sich für ein schwarzes Minikleid, das mit goldenen Details und Federakzenten verziert war. Dazu kombinierte sie lange Handschuhe. Paula Abdul (64) setzte auf einen schwarzen Jumpsuit aus Spitze, während Hilaria Baldwin (42) mit einer farbenfrohen, paillettenbesetzten Robe mit floralem Muster für einen besonderen Blickfang sorgte.

Für Hilaria wurde der Galaabend zudem zu einem kleinen Familienausflug. Sie brachte Carmen (13) mit, ihre älteste Tochter aus der Ehe mit Alec Baldwin (68). Die 13-Jährige Carmen trug ein cremefarbenes Satinkleid und hatte ihre Haare – genau wie ihre Mutter – in sanfte Wellen gelegt. Gemeinsam posierten die beiden vor den Kameras und zeigten sich dabei auch in einer innigen Umarmung. Auch aus der Tanzszene waren einige bekannte Persönlichkeiten vertreten, darunter Maksim Chmerkovskiy (46) und Sasha Farber. Kym Johnson (50) Herjavec nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und erschien gemeinsam mit ihrem Ehemann Robert Herjavec.

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Imago Janet Jackson bei der Gala Of The Stars von Dancers Against Cancer im Beverly Hilton Hotel 2026

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Imago JoJo Siwa bei der Gala "Dancers Against Cancer's Gala of the Stars" im Beverly Hilton Hotel

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Imago Janet Jackson bei der Gala Of The Stars von Dancers Against Cancer 2026