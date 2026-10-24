Wenn ihr Kevin das macht, schmilzt Iris Katzenberger dahin

Realitystar Iris Katzenberger (59) ist frisch verliebt und kommt aus dem Schwärmen über ihren neuen Partner Kevin kaum heraus. In einer Fragerunde auf Instagram wollte nun ein Fan ganz genau wissen, was die TV-Bekanntheit an ihrem Liebsten eigentlich am meisten liebt. Iris muss offenbar nicht lange überlegen und liefert eine ebenso knappe wie eindeutige Antwort: "Alles." Eine ganz bestimmte Fähigkeit ihres Partners scheint es ihr aber besonders angetan zu haben. Kevin, der aus Hamburg kommt, kann seine Liebste nämlich mit seiner Stimme verzaubern. Vor allem bei Liedern in einer bestimmten Sprache wird Iris schwach. "Wenn er Spanisch singt, schmelze ich dahin", verrät der Realitystar auf Instagram. Damit macht sie deutlich, dass Kevin mit seinen Gesangseinlagen bei ihr große Gefühle auslöst.

Die Fragerunde nutzte Iris, um ihren Fans einen persönlichen Einblick in ihre noch junge Beziehung zu geben. Statt einzelne Charaktereigenschaften ihres Freundes aufzuzählen, brachte sie mit ihrer knappen Antwort vor allem eines zum Ausdruck: Sie schätzt Kevin offenbar als Gesamtpaket. Ganz ohne ein konkretes Beispiel lässt die Social-Media-Bekanntheit ihre Fans dann aber doch nicht zurück. Seine spanischen Gesangseinlagen sorgen offenbar für einen besonders romantischen Moment zwischen den beiden. Sobald Kevin auf Spanisch singt, ist es um Iris geschehen. Viel mehr Details zu ihrem Alltag als Paar gab sie in der Fragerunde nicht preis. Ob er ihr regelmäßig ein Ständchen bringt oder welche Lieder dabei auf seiner persönlichen Setlist stehen, verrät sie in der Instagram-Fragerunde nicht.

Für Gesprächsstoff sorgt die Beziehung der beiden vor allem wegen des großen Altersunterschieds. Während sie 59 Jahre alt ist, ist ihr Partner 31 – zwischen dem Paar liegen 28 Jahre. Kevin hatte sich zuletzt auf Instagram selbst zu Wort gemeldet und sich gegen Kritik sowie Gerüchte rund um die Liebe zu Iris gewehrt. Dabei betonte er, dass ihr Altersunterschied keineswegs verheimlicht werde. Zugleich machte der Hamburger deutlich, dass er und Iris seiner Ansicht nach nicht allein darauf reduziert werden sollten. Dass andere Menschen eine abweichende Meinung zu seiner Partnerschaft haben, könne er akzeptieren. Unbegründete Behauptungen über sich und Iris wolle er hingegen nicht einfach hinnehmen.

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iris_klein_mama Iris Katzenberger im September 2026

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Imago Iris Katzenberger beim "Promi Big Brother" Reveal Event 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Katzenberger mit ihrem neuen Partner Kevin (links)