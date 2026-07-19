JoJo Siwa verrät das Tabu-Thema mit Chris Hughes

Seit einem Jahr führt JoJo Siwa (23) eine Beziehung mit dem britischen Realitystar Chris Hughes (33) – und die beiden haben offenbar eine ganz eigene Strategie gefunden, um die Beziehung gesund zu halten. Gegenüber dem Magazin Us Weekly plauderte die 23-Jährige jetzt aus, dass es in ihrer Partnerschaft ein Thema gibt, das sie bewusst ausklammern: Online-Hass und Kritik aus dem Netz. "Wir sprechen nicht darüber", erklärte sie beim Pressetermin für die neue Foxshow "Nation's Dumbest". Dabei hatte Chris sie erst vor Kurzem öffentlich gegen Internet-Trolle verteidigt.

JoJo erklärte, dass Chris zwar immer an ihrer Seite stehe und sie sehr unterstütze, sie das Thema Hass aber absichtlich aus ihrem Alltag raushalten. Sie habe selbst überrascht in einem Interview aus Großbritannien gelesen, wie liebevoll er darüber spricht, wie sie mit Kritik umgeht. Statt sich an negative Kommentare zu klammern, setzen die beiden privat auf leichte Kost: positive, lustige und liebevolle Gespräche. Nur wenn es gar nicht anders gehe, würden ernste Themen auf den Tisch kommen. "Es gab nur einen Moment mit ihm, in dem ich gesagt habe: 'Mir geht es gerade nicht gut', und er war für mich da", verriet die Sängerin weiter.

Kennengelernt hatten sich JoJo und Chris 2025 am Set der britischen Show Celebrity Big Brother. Chris ist in Großbritannien vor allem als Teilnehmer von Love Island bekannt und hat sich seitdem als Realitystar und Schauspieler einen Namen gemacht. Während die Fernbeziehung der beiden weiter wächst, steht für JoJo beruflich ein neues Abenteuer an: Bei der Foxshow "Nation's Dumbest", die am 15. Juli Premiere feiert, tritt sie gemeinsam mit Stars wie Carmen Electra (54), Ice-T (68), Steve-O (52), Hilaria Baldwin (42), Elle King (37) und Dr. Drew Pinsky (67) an. Das Besondere an dem von Comedian Jack Whitehall (38) moderierten Format: Hier will niemand gewinnen – denn wer am Ende übrig bleibt, trägt den unrühmlichen Titel "The Nation's Dumbest".

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen

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Instagram / chrishughesofficial Chris Hughes und JoJo Siwa

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Getty Images Jack Whitehall bei den Brit Awards 2026 in Manchester