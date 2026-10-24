Experten skeptisch: Kendall Jenner setzt auf Lachssperma

Kendall Jenner (30) gilt als eines der berühmtesten Models der Welt. Über die Jahre wurde sie von vielen für ihr makelloses Erscheinungsbild gelobt. Allerdings setzt sie bei ihrer Hautpflege wohl auf einen Wirkstoff, der für Aufsehen sorgt. Wie Us Weekly berichtet, greift Kendall zu PDRN – dahinter verbergen sich gereinigte DNA-Bruchstücke, die aus den Spermienzellen von Fischen wie Lachs oder Forelle gewonnen werden. Seit 2026 ist sie sogar das Werbegesicht der koreanischen Marke Anua, die verschiedene Produkte mit diesem Inhaltsstoff auf den Markt gebracht hat. Gegenüber Elle meinte Kendall: "Ich bin voll und ganz davon überzeugt." Experten aus der Hautpflegebranche zeigen sich allerdings weniger euphorisch. Der Wirkstoff PDRN wurde zwar jahrelang untersucht und erforscht, allerdings scheint die Wirksamkeit nur bei einer Injektion gegeben zu sein. Ein einfaches Serum oder Gesichtsspray soll keine Wirkung haben.

Als mögliche Effekte gelten angeregtes Zellwachstum, eine unterstützte Wundheilung, mehr Kollagen sowie festere und glattere Haut. Gegenüber Cosmopolitan meinte die Dermatologin Melda Isaac: "PDRN hat echtes Potenzial, sich dauerhaft zu etablieren, weil es jahrzehntelange wissenschaftlich fundierte Forschung gibt, die durch die medizinische Anwendung gestützt wird und dem Wirkstoff Glaubwürdigkeit verleiht." Chemiker Perry Romanowski machte gegenüber Allure jedoch auf einen entscheidenden Unterschied aufmerksam. Viele Erkenntnisse stammen aus Laborversuchen, bei denen der Wirkstoff direkt auf Zellen gegeben wurde. Cremes und Seren, die oberflächlich aufgetragen werden, haben nicht die gleiche Wirkungskraft und können mit einer Injektion nicht mithalten. Der Wirkstoff sei derselbe, doch der Transportweg ein ganz anderer.

Mit Gesprächen über ihr Aussehen steht Kendall immer wieder im Fokus der Öffentlichkeit. Erst Anfang 2026 erschien sie im Podcast "In Your Dreams" und berichtete dort, dass ihre Nase schmaler geworden sei, nachdem sie die Behandlung mit Accutane abgeschlossen habe. Dabei handelt es sich um ein verschreibungspflichtiges Aknemedikament, das schwerwiegende Symptome hervorrufen kann. Mit dieser Erklärung trat die Unternehmerin zugleich Spekulationen über einen operativen Eingriff entgegen und betonte, noch nie eine Schönheitsoperation im Gesicht gehabt zu haben. In den sozialen Netzwerken entwickelte sich daraus prompt ein vermeintlicher Beautytrend, der unter dem Schlagwort "Accutane nose job" kursierte.

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Getty Images Kendall Jenner bei der Met Gala 2026 in New York

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Getty Images Kendall Jenner bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA, Los Angeles

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Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala