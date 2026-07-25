Happy mit Jojo: Chris Hughes plant schon den Heiratsantrag

Mehr als ein Jahr nach ihrem Kennenlernen in der Promishow Celebrity Big Brother denkt Chris Hughes bereits laut über einen Heiratsantrag an seine Freundin Jojo Siwa (23) nach. Der 33-jährige Realitystar, der die 23-jährige Entertainerin 2025 in der TV-Show kennenlernte, ließ gegenüber The Sun keinen Zweifel daran, dass er sich eine gemeinsame Zukunft mit Nachwuchs vorstellt. Er wisse noch nicht, wann oder wo er den Antrag machen werde. Er wünsche sich aber einen spontanen Moment, der sich von klassischen Heiratsanträgen abhebe. Wenn es sich richtig anfühle, werde er es merken.

Kinder sind für Chris ebenfalls ein klares Ziel. "Ich komme aus einer Familie, in der man heiratet und Kinder bekommt – das ist das, worum es im Leben geht. Ich habe eine riesige Familie mit vielen Tanten, Onkeln und Nichten, also würde ich natürlich eines Tages gerne eigene Kinder haben", sagte er weiter gegenüber dem Newsportal. Auch Jojo träumt vom Muttersein – dem Mirror verriet sie sogar, dass sie bereits Babynamen im Kopf hat: "Ich habe Namen, die ich wirklich, wirklich mag und über die ich mit ihm gesprochen habe. Aber ich habe sie noch nie öffentlich genannt." Derzeit führen die beiden noch eine Fernbeziehung zwischen England und den USA. Chris besucht Jojo regelmäßig in Palm Springs, wo er auch viel Zeit mit ihrer Familie verbringt. Dass er das Land dauerhaft wechseln könnte, schließt er nicht aus.

Chris und Jojo lernten sich kennen, als ihre Liebesgeschichte sich direkt vor den Kameras von "Celebrity Big Brother" entfaltete. Der Brite betonte, dass er von Anfang an wusste, dass Jojo etwas Besonderes für ihn ist. "Ich liebte wirklich ihre Persönlichkeit. Innerhalb von Tagen nach unserem Kennenlernen dachte ich: 'Oh mein Gott, das wird meine Freundin.' Wir haben uns so gut verstanden und haben uns gegenseitig den Rücken gestärkt", sagte er. Jojo, die als Kind durch die Tanzshow "Dance Moms" berühmt wurde und später bei Nickelodeon zu sehen war, hatte zum Zeitpunkt der Show noch eine Beziehung mit Kath Ebbs – diese endete jedoch nach dem Finale der Show.

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Instagram / itsjojosiwa Chris Hughes und JoJo Siwa

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

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Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen